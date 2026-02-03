大S逝世1週年兒女全消失！馬筱梅「親上火線回應」行蹤曝光

汪小菲、馬筱梅負責照顧大S的一雙兒女。（圖／翻攝自馬筱梅Instagram）





女星大S（徐熙媛）2025年2月2日病逝於日本，昨（2）日為逝世週年紀念日，S家齊聚金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，眾多星友齊聚一堂，卻不見由前夫汪小菲與「繼母」馬筱梅養育的一雙兒女。對此，馬筱梅也親自回應外界輿論。

大S逝世一週年，昨日舉行紀念雕像揭幕儀式，丈夫具俊曄與S媽、小S（徐熙娣）一同揭開布幕，圈內藝人包括蔡康永、言承旭、仔仔（周渝民）、王柏傑、謝欣穎、楊丞琳、黑人（陳建州）、范瑋琪、吳佩慈等人，都齊聚一堂追思好友。

根據《中時新聞網》報導，對於外界質疑大S的一雙兒女沒有出席原因，馬筱梅回應表示小孩放寒假隔天就已經回到中國大陸北京，她只負責照顧孩子的日常生活，並不清楚他們兩家人的溝通情況。有網友目擊，汪小菲與馬筱梅昨日帶著孩子們現身廣州，一家人有說有笑的，很是幸福。



