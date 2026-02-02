大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」

大S逝世1週年，雕像今揭幕。鄒保祥攝

台灣女星大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本東京醫院因A型流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。今天（2026年2月2日）適逢她逝世一周年，家人以低調深情方式追思。由具俊曄親自設計的紀念雕像於金寶山碑林名人區正式揭幕，S家成員包括小S、S媽、具俊曄及親友齊聚現場緬懷。這一年來，具俊曄暴瘦仍癡守墓園、小S在金鐘獎台上淚崩獻獎等畫面，讓無數人鼻酸。

大S雕像揭幕，親友陸續到齊。鄒保祥攝

2025/02/02：臨終全家守床

大S在東京醫院臨終，全家陪伴身旁。具俊曄緊握她的手淚崩，小S與S媽心碎痛哭，小S發文：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她，珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」S媽形容心像「破了洞」，至今難完全走出喪女之痛。

2025/02/03～03/15：火化、安葬金寶山

遺體在日本火化後，骨灰由私人包機運回台灣（費用粗估超過百萬台幣），於3月15日在金寶山玫瑰園安葬。當天雨勢滂沱，具俊曄手捧骨灰罈，與親友在帳篷中完成儀式，淚水與雨水交織。

2025/03～至今：具俊曄風雨無阻守墓

具俊曄陷入深切喪妻之痛，幾乎天天前往金寶山陪伴亡妻。不論晴雨，他獨坐墓前、擦拭墓碑、播放大S生前影像，甚至在雨中跪拜。墓前擺放兩人合照，刻著「Remember, Together, Forever. 永遠相愛——JUNJUN」（呼應情侶紋身）。韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》直擊畫面：製作團隊雨天跟拍，他準時現身，淡淡回應：「我當然要來了，熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」話沒說完就哽咽落淚，主持人張度練轉述時也爆哭。他暴瘦明顯（韓媒報導瘦14公斤以上），背影落寞令人心疼。

大S（徐熙媛）的墓碑上刻著英文「Remember together forever」及韓文「영원히사랑해– 준준」。林煒凱攝

2025/05/11：大S過世百日（母親節）

小S發文回憶姊姊：「姊姊一直是我的後盾。」她發起一人一篇追思活動，承諾努力振作、好好照顧母親，直到與姊姊重聚。

2025/10/17：小S金鐘首現身淚崩

大S過世後，小S以《小姐不熙娣》奪綜藝主持人獎，台上提到姊姊忍不住當眾落淚，哽咽獻獎給S媽：「希望能填補媽媽內心的空洞。」這是她首度公開現身，堅強背後滿是心碎。

2025/12/31：跨年賞煙火淚憶大S

小S帶S媽觀賞台北101煙火，母女倆回憶大S淚喊：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看。」背景音樂〈逃跑吧〉歌詞彷彿映照心境：「我會和你在一起……我們都緊抓著彼此。」

2026/01/31～02/02：紀念雕像揭幕 & 忌日追思

具俊曄親自設計的紀念雕像完工，設於金寶山碑林名人區。設計藏深情巧思：9階蜿蜒成S形的白色階梯，基座為深灰大理石，面朝台北101實現大S「看煙火」遺願。揭幕當天低調進行。

