大S逝世1週年雕像揭幕 具俊曄、小S拭淚追思

（中央社記者洪素津台北2日電）藝人大S（徐熙媛）病逝1週年，由丈夫具俊曄設計的大S紀念雕像今天由S媽和具俊曄揭開布幕，大S家人們相擁而泣，大S妹妹小S（徐熙娣）也望著大S雕像拭淚。

大S過世後具俊曄幾乎天天去位於新北市的金寶山墓地陪伴，大S家人和好友們齊聚金寶山雕像揭幕儀式，具俊曄也在紀念碑寫下，以雕塑為大S留下不終止的軌道，讓思念持續運行。

具俊曄以9個立方體如行星般圍繞大S，大S凝視的南方208度正是連結台北、家人與愛的所在，希望在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。

除大S家人，參與儀式的演藝圈人士包括韓國男團SUPER JUNIOR的始源、羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、周渝民與邱瓈寬等，儀式結束後小S也向媒體鞠躬說：「謝謝大家，辛苦了！」（編輯：李明宗）1150202