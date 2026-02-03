大S逝世1週年「兒女又缺席」 馬筱梅親上火線揭真相！曝將來台待產近況

大S兒女缺席週年儀式掀討論，前夫汪小菲的現任妻子馬筱梅也親自回應外界輿論。（翻攝自馬筱梅微博）

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日因肺炎病逝東京，昨（2日）逝世週年紀念日，S家在金寶山替她舉行紀念雕像節目儀式，不少藝人在大雨中紛紛現身哀悼，不過現場卻未見大S的一雙兒女，引發外界關注。對此，前夫汪小菲的現任妻子馬筱梅也親自回應外界輿論。

對於外界質疑大S的一雙兒女，除了先前舉辦喪禮未出現外，就連這次逝世週年紀念日也未出席，據《中時新聞網》報導，馬筱梅親上火線做出回應，表示小孩放寒假隔天就已回到中國北京，「我不清楚他們兩家人怎麼溝通的，孩子們一放寒假隔天就回北京了，我只負責幫忙照顧孩子的日常，謝謝。」

廣告 廣告

據報導，有網友目擊，汪小菲與馬筱梅昨（2日）帶著孩子們現身廣州，一家人有說有笑的，很是幸福。至於目前孕期狀況，她則表示「一切都好」。

至於懷有身孕的馬筱梅，先前也提及考量汪小菲工作繁忙，將到台灣生產、坐月子，選擇原因是台灣生產會有家人跟朋友能夠照料，待休息完便會帶小孩回到北京。

更多鏡週刊報導

袁惟仁病逝昔外遇13年！陸元琪產後遭小三逼退位 婚外情對象被起底曝光

拍抖音暗示槍殺高市早苗！自稱台灣女生「23歲女演員」身分疑遭起底 網驚：是國中學姊

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開