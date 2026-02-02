大S逝世1週年！回顧圈內好友低調追憶行為 言承旭演唱會「拿出杉菜流星項鏈」、羅志祥〈愛轉角〉抬頭望天

大S逝世一週年，今日雕像揭幕。翻攝大S 徐熙媛、相信音樂提供、劉耀勻、李鍾泉攝

女星大S（徐熙媛逝世一周年（2026年2月2日），除了家人深情守護，圈內好友也以低調方式緬懷。從言承旭在演唱會拿出《流星花園》經典流星項鍊掛望遠鏡，到羅志祥演唱〈愛轉角〉時抬頭望天失聲，這些行為觸動無數粉絲淚崩，象徵角色與現實的永恆思念。

言承旭與大S演出《流星花園》，是經典中的經典。相信音樂提供

言承旭的深情

大S逝世後，言承旭透過經紀人感性悼念：「謝謝遇見妳，願妳慢慢地走，從此沒有煩擾。」2025年8月13日，他低調現身金寶山墓園，與賈永婕夫妻同行，在墓前停留拭淚，賈永婕輕拍安慰說：「杉菜，道明寺來看妳了。」

廣告 廣告

最催淚一刻在2025年12月19日上海演唱會：他拿出劇中道明寺送給杉菜的流星項鍊，輕輕掛在天文望遠鏡上，雙手合十祈禱、眼眶泛紅哽咽。唱《我是真的真的很愛妳》時，全場感動落淚，被網友讚「道明寺永遠沒忘杉菜」。

言承旭拿出杉菜流星項鍊。翻攝清淨心修微博

羅志祥悼念

羅志祥多次在演唱會演唱大S主演《轉角＊遇到愛》主題曲〈愛轉角〉時情緒激動失聲，抬頭望天、轉身收拾情緒，全場觀眾大合唱，場面哀戚感人。他曾在東京演唱會唱此曲時摸胸口眼眶泛淚，公開舊照緬懷多年好友，並私下傳訊關心小S。

羅志祥曾與大S合作《轉角＊遇到愛》。翻攝網路

周渝民的感謝

2025年5月7日記者會上罕見提及大S：「精神不好時，熙媛接住我了。」回憶2005年車禍低潮，大S第一個擁抱支持，將她視為生命貴人，現場氣氛凝重。

周渝民在記者會上說過：「熙媛接住了我。」李鍾泉攝

范曉萱的舉動

2025年底台東跨年演唱會，范曉萱在演出中望向天空獻吻，佩戴姐妹情誼小飾品，表達「大S一直都在我們身邊」，追思會上彈奏鋼琴送別。

范曉萱跨年夜登上台東跨年晚會開唱。台東縣政府提供

朱孝天忌日限動

2026年2月2日一早PO粉絲剪輯影片，重現《流星花園》大S與F4共舞畫面，燦爛笑容惹全網淚崩。

朱孝天發布與大S共舞的動態。翻攝Instagram @kenchu9

這些低調追憶，透過歌曲、舊畫面與無聲陪伴延續大S的勇敢與愛。願她在另一世界歲月靜好，永遠被記得。

大S的紀念雕像今日揭幕。鄒保祥攝



回到原文

更多鏡報報導

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」

直擊／酷龍合體了！姜元來冒雨坐輪椅陪具俊曄 大S舊愛周渝民悄現身

直擊／傾盆大雨如淚水！大S離世一周年紀念像今揭幕 S媽神情哀戚抵達金寶山

白髮人送黑髮人...又送走丈夫 婦人以書包裝尪骨灰惹淚崩