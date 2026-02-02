大S逝世1週年…朱孝天曬「F4與杉菜共舞」同框片 網全鼻酸了

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）去年因流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，今（2）日是她逝世一週年紀念日，S一家人及生前摯愛具俊曄等人，下午將在金寶山舉辦紀念雕像揭幕儀式。F4成員朱孝天一早則在社群平台分享悼念大S的影片，喚起無數粉絲回憶。

大S與F4因《流星花園》紅遍全亞洲。（圖／翻攝自微博）

大S當年和言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪……等人憑藉《流星花園》紅遍全亞洲。朱孝天今（2）日一早在IG分享由粉絲製作的大S悼念影片，重現大S過去在《流星花園》裡與F4共舞的畫面，讓不少網友看了相當鼻酸。大S逝世後，朱孝天在直播談到對方曾數度落淚，形容大S是將F4連結起來的重要人物，「不只是我們4個，所有看過《流星花園》的朋友，都會對她有一份愛！」

朱孝天悼念大S。（圖／翻攝自朱孝天IG）

此外，F4去年於五月天演唱會驚喜合體，朱孝天更透露，眾人為五月天演唱會表演討論曲目及演唱段落時，製作方有提到《流星花園》主題曲〈情非得已〉，但當下周渝民（仔仔）脫口一句「這首歌再也不會快樂了，因為熙媛走了」，道盡無數人對大S的思念。

