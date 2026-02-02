大S逝世1週年...朱孝天「轉發影片」哀悼

朱孝天轉發哀悼大S離世週年的影片到IG限時動態。（圖／翻攝自朱孝天 IG）





女星大S（徐熙媛）去年2月2日因流感在日本病逝，享年48歲。今（2日）是大S離世1週年，朱孝天的粉絲團剪輯了大S悼念影片，讓朱孝天本人一早就轉發到社群，讓不少人再度回想起《流星花園》裡經典的「杉菜。」

大S曾在《流星花園》飾演杉菜一角，和F4的言承旭、吳建豪、周渝民和朱孝天紅遍亞洲，因此在得知大S驟逝訊息時候，在華人圈都掀起巨大的悲傷浪潮。

今日逢大S逝世一週年，朱孝天粉絲團也以《流星花園》剪輯了大S的悼念影片，並寫下了「A lifetime of memories」（一生難忘的回憶），而朱孝天本人也轉發到IG的限時動態。

事實上，雖然如今朱孝天不參與F4，但在世紀合體時候提及大S時候，依舊表達F4以及看過《流星花園》的劇迷，都會記得大S的善良和堅強。



