大S逝前5天細節公開！一舉動成致命關鍵 曾喊話「想回家」...搶救14小時宣告死亡

大S（徐熙媛）離世一年之際，家人為她在金寶山墓園舉辦揭幕紀念雕像儀式，韓籍丈夫具俊曄深情守墓一年，也受到韓國媒體關注，3日南韓節目《名人生老病死的秘密》中揭露大S死前5天狀況，以及最終致命關鍵點，是她在前往機場的車上心跳驟停，搶救14小時宣告死亡。

去年農曆過年期間，大S與具俊曄、媽媽、妹妹小S等家人到日本旅遊，但罹患流感併發肺炎，1月29日開始出現發燒、全身痠痛症狀，她企圖泡溫泉緩解不舒服，此舉反而讓原本有心臟疾病的她血管壓力急遽上升，成為導致病情惡化的關鍵原因。

想回台治療 去機場路上心跳驟停

之後大S被送往急診，也轉院到大型醫院，家人們也都很慌張，節目中嘉賓指出，大S此時對家人表示想回台灣治療，節目上其他人也認同，若是在異鄉生病，飛行時間沒有很長的話，也會想回家鄉治療比較安心。於是家人也安排飛回台灣，沒想到大S在前往機場的路上心臟驟停，趕緊再度送醫，但經過14小時的搶救，最終仍回天乏術，客死異鄉。

