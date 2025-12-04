大S逝後善舉再曝光！默默匯款助病童 單親媽淚崩：全家靠她撐下去

記者林汝珊／台北報導

大S驟逝至今仍是親友心中的痛。（圖／翻攝自IG）

藝人大S在今（2025）年突然離世，至今仍讓外界感到相當心痛，而近來又被曝光生前不為人知的暖心善舉，多位曾受她默默資助的單親媽媽站出分享，立刻引發熱議。

大S的美好，連外媒都報導。（圖／翻攝自IG）

據新加坡媒體報導，一名單親媽媽透露，7歲兒子因癲癇需長期治療，每月醫療費高達2000元（約新台幣1萬元），讓她幾乎喘不過氣。她向多位名人求助，「那麼多人之中，唯一回覆我的，就是大S。」讓她至今難忘。

另一名單親媽媽也分享，女兒罹患白血病時家中陷入困境，大S得知後立刻匯款30萬元（約新台幣137萬元），還貼心叮囑：「如果不夠，再跟我說。」該名母親哽咽表示：「孩子能有第二次生命，全是因為她。」如今又被揭露默默行善多年，讓許多台灣網友紛紛哀悼：「世界上最溫柔的人太早走了」、「她真的是沒有翅膀的天使。」

