大S週年揭幕「紀念雕像」！S媽抱住痛哭畫面曝

娛樂中心／李筱舲報導



知名女星「大S」徐熙媛去年2月2日在赴日旅遊期間，因感染流感不幸併發肺炎病逝，享年48歲。這項噩耗不僅震撼台灣演藝圈，更在日、韓及東南亞地區引發大規模哀悼。而今（2）日適逢她逝世週年，大S紀念雕像稍早也在金寶山揭幕，大S的丈夫具俊曄、小S、S媽及親友也齊聚現場追思。





大S逝世週年揭幕「紀念雕像」！小S親友齊聚緬懷「S媽緊勾具俊曄」畫面曝光

今（2）日適逢大S逝世週年，大S的丈夫具俊曄和S媽已低調抵達金寶山會場。（圖／民視資料照）

日本之旅竟成永別！大S感冒惡化肺炎不幸病逝 48歲璀璨人生劃下句點

女星大S在去年農曆年假期期間，與家人前往日本旅遊，抵達初期出現感冒症狀，沒想到病情卻急轉直下，短短數日內在日本四度就醫並兩度呼叫救護車，由於病程進展過快，迅速惡化為嚴重肺炎。在當地醫療團隊全力搶救下，大S仍於2月2日因呼吸衰竭宣告不治，享年48歲，噩耗震驚演藝圈，也讓丈夫具俊曄十分悲痛，具俊曄至今也幾乎天天到金寶山墓地旁陪伴愛妻。

廣告 廣告

大S逝世週年揭幕「紀念雕像」！小S親友齊聚緬懷「S媽緊勾具俊曄」畫面曝光

今（2）日適逢大S逝世週年，小S夫婦及親友已低調抵達會場。（圖／民視資料照）

大S逝世週年揭幕紀念雕像！具俊曄、S媽低調現身金寶山 親友齊聚緬懷

而今（2）日為大S逝世週年，具俊曄親自操刀設計大S的雕像，也將在今（2）日於金寶山揭幕。據瞭解，大S的紀念雕像以大理石材質為基底，將設置於金寶山碑林名人區。據現場記者直擊，園區通往雕像的階梯排列成S形，加上「具」在韓文的發音是「九」，因此階梯也特意設計成9階，處處可見具俊曄對大S的深情。而具俊曄、S媽、小S夫婦及親友也於稍早前低調現身會場，一同揭幕大S紀念雕像，S媽抱著雕像痛哭，畫面令人心痛。

大S逝世週年揭幕「紀念雕像」！小S親友齊聚「S媽抱住痛哭」畫面曝光

大S紀念雕像將在今日於金寶山揭幕，S媽抱著雕像痛哭，畫面令人心痛。（圖／民視資料照）

原文出處：大S逝世週年揭幕「紀念雕像」！小S親友齊聚「S媽抱住痛哭」畫面曝光

更多民視新聞報導

旅日必買「1小物」！連「木村拓哉」也入坑

21歲男建國當總統！他持「自製護照」去夜店無阻

她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲

