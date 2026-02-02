大S過世前認「都放下了」！Makiyo悲憶最後一面：她沒有遺憾

記者徐珮華／綜合報導

大S（徐熙媛）今（2）日逝世滿1週年，除了S媽（黃春梅）、小S（徐熙娣）、具俊曄等親友現身金寶山墓園，出席紀念雕像揭幕儀式，中國雜誌《人物》也公開一篇訪談，邀請她生前15位摯友、工作人員及資深粉絲分享相處點滴。其中身為「七仙女」成員的Makiyo（川島茉樹代），受訪回憶兩人最後一次見面的場景，透露大S當時坦然表示自己「都放下了」。

大S逝世1週年，舉辦紀念雕像揭幕儀式。（圖／記者趙于瑩攝影）

Makiyo回憶，大S曾在2024年跨年夜許願「重新出發」，並立下與姐妹們多聚會和見面的目標。春節前夕一場聚會，大S突然對她說：「Maki醬，你知道嗎？我都放下了。」Makiyo轉述，大S當時表示自己在事業上有所成就、賺到錢，母親有被好好照顧，孩子也逐漸長大，並擁有新的愛情，「她都放下了，她沒有什麼遺憾，她沒有什麼可擔心的事情了。她想要為了她的人生而活了。」

Makiyo（黃衣）經常與大S聚會。（圖／翻攝自小S IG）

未料那次聚會，竟成了兩人最後一次見面，Makiyo如今也慶幸有過那次短暫卻重要的對話，讓她知道對方離開時沒有遺憾。這一年來，Makiyo每天都會想起大S，尤其是在帶孩子感到崩潰、情緒即將失控、需要求救的時刻，耳邊總會響起對方的聲音，讓她迅速恢復平靜，「大S姐姐走了，但她沒有帶走什麼，她全部都留下了。」

