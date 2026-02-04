大S過世前「想回家」！赴機場途中心臟驟停 搶救14小時回天乏術

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世滿一週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》昨（3）日播出，公開她在日本旅行期間病情急遽惡化的完整過程。節目指出，大S去年（2025）1月29日與家人赴日旅遊，不久後便出現高燒與全身痠痛症狀，她原以為泡湯能改善身體狀況，卻因心臟疾病導致血管壓力升高，病情急轉直下，原本打算緊急回台就醫，但在前往機場途中便心臟驟停，經過14小時搶救仍回天乏術。

大S去年（2025）1月29日與家人赴日旅遊，不幸感染肺炎過世。（圖／＠大S徐熙媛臉書）

大S去年（2025）1月29日與家人赴日旅遊，不久後出現高燒與全身痠痛症狀，她原以為泡湯能改善身體狀況，卻反而讓血管壓力升高，被送往當地急診，當時大S肺炎迅速惡化並出現併發症，醫療團隊建議轉送大型醫院治療，但她因不安於異地住院，強烈希望返台。家屬緊急訂下2月2日返台機票並辦理出院。

未料，2025年2月2日當日下午，大S在前往機場的途中於車內心臟驟停，隨即送往醫院急救。醫療團隊進行長達14小時的心肺復甦與加護治療，仍未能挽回性命。

