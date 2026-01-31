大S過世將滿1年 具俊曄守墓受韓媒專訪：熙媛比我還辛苦

大S（徐熙媛）去年過年期間到日本旅遊，2月2日因流感併發肺炎病逝，享年48歲。而一路陪伴她走到最後的具俊曄成為深情守墓者，近一年來不論天氣晴雨都會出現在大S骨灰所安葬的金寶山玫瑰園。近日韓國KBS節目特別到台灣訪問具俊曄，日前釋出預告，可見具俊曄到了大S墓碑旁行大禮跪拜，節目製作團隊以為當天飄雨，具俊曄不會出現，他淡淡回應還是會來，因為「熙媛比我還辛苦」，讓主持人張度練看了落淚哽咽。

大S過世將滿1周年，韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》最近派製作團隊到台灣採訪具俊曄，預告可見具俊曄開車上山，接著帶摺疊椅、供品等日常用品下車，走到了大S的墓前先行跪拜禮，大S的墓前可見已有多束粉絲和親友送上的花束，製作團隊之後走向大S的墓前對具俊曄說：「其實，天氣很不好，我們以為你不會來了」，具俊曄回應：「還是得來，熙媛比我更辛苦，她躺在那裡...」，說到一半忍不住哽咽落淚。

廣告 廣告

主持人張度練轉述這段製作團隊分享的過程時，一度也爆哭、中斷錄影，有其他民眾透露，具俊曄平時在大S墓前沒做什麼特別的事，就是用自己的方式想念亡妻，「他把和徐熙媛的合照放在墓前，用iPad觀看她的影片」，有其他民眾受訪則說希望他能堅強、加油，知道他整個人變得很瘦，覺得他是很癡情的男人，而該節目完整版將於2月3日播出，預告最後用黑底圖寫下：「向過世將滿1年的大S表達深切哀悼」。

大S過世一年來發生了什麼事？

大S去年1月參加王偉忠女兒歸寧宴，還與許多藝人好友留下合影，沒想到2月2日在日本家族旅遊時病逝，震驚各界，她的前夫汪小菲當時憔悴從外地飛回台灣，對媒體表示希望大家可以多寫大S的好話；不少媒體於2月4日前往松山機場守候家屬帶大S骨灰回台但撲空，直到5日才在小S花費約226萬台幣包機下帶大S骨灰與家人回到台灣。而許多民眾因此正視流感疫苗的重要，在各地湧現施打公費流感疫苗人潮，全台曾在一天內施打4萬劑疫苗，意外造成搶打潮。

周渝民、蔡康永發聲弔唁

面對大S死訊，前男友「仔仔」周渝民出席活動時表情悲痛表示：「我當然也有情緒，但如果要在媒體上再去講這件事，發表太多的言論，這對我來講很痛苦，請大家好好把重點放在該關心的人身上。」蔡康永則在書展活動上落淚痛哭，並念起書中篇章抒發心聲，說：「那麼瘋狂的想念一個人，並不是很丟臉的事情，即使很瘋狂，可是不用丟臉。」

Lily開畫展、小S得金鐘獎

去年6月，小S二女兒許韶恩（Lily）舉辦畫展，分享其中一幅畫作名叫「Barbie」，是為了紀念大S的創作。而小S後來在金鐘獎頒獎典禮上拿下「綜藝節目主持人獎」，發表得獎感言時，小S落淚說：「我媽說，她心裡有個很大的洞，她說如果我得獎，她或許心中的洞會被填滿一點。媽！獻給妳，把這個獎跟姊姊的照片放在一起，希望妳很快就能填起來！」她也對天上的大S喊話說：「姊，雖然妳不在，人生真的很辛苦，但是我一定會往前走的。I love you」。

更多中時新聞網報導

澳網》小蠻牛帶傷勝 四大賽決賽全滿貫

陳佩賢初登陸 歌聲征服那英

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤