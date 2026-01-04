大S過世將滿1年 具俊曄新年「擦墓碑」身影曝光惹鼻酸
女星大S（徐熙媛）於2025年2月赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸病逝，消息曝光後震驚演藝圈，至今仍令不少親友與粉絲難以平復情緒。隨著她離世將近一年，相關話題仍不時在網路上被提起，近期更因丈夫具俊曄的近況，再度引發外界關注。
近日有網友在社群平台分享，在1月3日新年期間在台北金寶山墓園一帶，目擊具俊曄前往探望已故妻子。相關內容經其他網友轉述後，在網路上掀起討論，「具俊曄新年赴墓地陪伴大S」等關鍵字也一度登上熱搜。據描述，具俊曄當天打扮低調，僅穿著白色長袖上衣、深色背心與長褲，現身墓園時神情落寞。
網友指出，具俊曄到場後彎腰細心擦拭墓碑，動作專注而謹慎，畫面令人動容。相關描述曝光後，不少網友留言表達不捨，紛紛表示「光看文字都要哭了」、「希望他也能好好的，早點走出來」、「那些說他是演的人，也去演一年試試看」，也有人認為外界應給予更多理解與空間，讓他以自己的方式面對失去摯愛的悲傷。
事實上，自從大S離世後，具俊曄多次被粉絲與網友目擊前往墓地陪伴妻子，過去曾被拍到帶著平板播放大S生前演出的《流星花園》，也準備她生前喜愛的食物前往祭拜。相關畫面與描述多次引發討論，外界看法不一，但多數仍以關心與祝福為主，期盼他能在時間的陪伴下，慢慢走出傷痛。
更多中時新聞網報導
傳統公有市場凋零 轉型路迢迢
A-Lin台東太chill圈粉 琟娜意外濺血
淡江大橋跨年饗宴 煙火秀璀璨1314
其他人也在看
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 小時前 ・ 12
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 21
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 19
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 6
阿扁不准主持電視政論「否則關回籠」 王鴻薇分析賴清德「兩個不堪」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導前總統陳水扁今（4）日表示，自己原訂將在鏡電視頻道主持節目「總統鏡來講」因為被行政院長卓榮泰下令不准播出而喊卡，而且...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 81
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
古天樂、宣萱將來台宣傳《尋秦記》 香港票房破紀錄成救世主
電影《尋秦記》在粉絲引頸期盼下，時隔25年終於推出電影版，在香港上映後打破票房紀錄，截至三日票房已突破3101萬港幣（約為新台幣1.24億元），被譽為「香港影院救世主」，古天樂也將與宣萱來台宣傳本片，是古天樂睽違12年再度為電影來台宣傳。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 3
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
《中華一番》主角小當家被賜死！作者崩潰求助AI幫忙
知名日本長壽動漫《中華一番！》，連載滿30週年之際，作者小川悅司卻無預警拋出震撼彈，表示賜死主角劉昴星(小當家)，如今為了將劇情圓回來，而去詢問AI希望獲得協助，沒想到AI給的走向都無法說服自己，因此打算用別的方式讓劇情繼續走下去。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光
管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片，上面顯示兩條線，證實已懷孕；還有倪安東愛撫妻子肚子的畫面，溫馨又幸福。倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年與管罄因音...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 2 天前 ・ 9
豪門闊太全是假！香港性感女神破除閃嫁富商傳言 自揭未婚生3女真相
曾在80年代憑藉《烈火青春》與《唐朝豪放女》驚豔影壇的夏文汐，曾以大膽前衛的形象深植人心，當年傳出閃嫁富商黃冠博後，便隱居海外多年。沒想到60歲的她近期接受媒體人老友汪曼玲訪問時，竟語破天驚自爆這輩子從沒結過婚，大方坦承自己當年是未婚生子，震驚不少影迷。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 9
卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠
前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 100
韓國老家跨海傳噩耗！邊荷律悲痛證實父親辭世
中信兄弟知名韓籍啦啦隊員邊荷律於今（3）日突然宣布因父親驟然辭世，不得不中斷在台灣的行程，緊急返韓處理後事。她原訂當天出席台中一場一日店長活動，並已提前抵達台灣，卻因突如其來的噩耗不得不取消活動，改由另一位啦啦隊成員怡琪代班。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15