大S過世將滿1年 具俊曄新年「擦墓碑」身影曝光惹鼻酸

大S往生後，具俊曄仍難以走出悲傷。(圖／中時資料照、翻攝自黃春梅 臉書)

女星大S（徐熙媛）於2025年2月赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸病逝，消息曝光後震驚演藝圈，至今仍令不少親友與粉絲難以平復情緒。隨著她離世將近一年，相關話題仍不時在網路上被提起，近期更因丈夫具俊曄的近況，再度引發外界關注。

近日有網友在社群平台分享，在1月3日新年期間在台北金寶山墓園一帶，目擊具俊曄前往探望已故妻子。相關內容經其他網友轉述後，在網路上掀起討論，「具俊曄新年赴墓地陪伴大S」等關鍵字也一度登上熱搜。據描述，具俊曄當天打扮低調，僅穿著白色長袖上衣、深色背心與長褲，現身墓園時神情落寞。

網友指出，具俊曄到場後彎腰細心擦拭墓碑，動作專注而謹慎，畫面令人動容。相關描述曝光後，不少網友留言表達不捨，紛紛表示「光看文字都要哭了」、「希望他也能好好的，早點走出來」、「那些說他是演的人，也去演一年試試看」，也有人認為外界應給予更多理解與空間，讓他以自己的方式面對失去摯愛的悲傷。

S媽去年母親節曾公開「全家福」，當時具俊曄身形消瘦 。（圖／翻攝自黃春梅 臉書 ）

事實上，自從大S離世後，具俊曄多次被粉絲與網友目擊前往墓地陪伴妻子，過去曾被拍到帶著平板播放大S生前演出的《流星花園》，也準備她生前喜愛的食物前往祭拜。相關畫面與描述多次引發討論，外界看法不一，但多數仍以關心與祝福為主，期盼他能在時間的陪伴下，慢慢走出傷痛。

