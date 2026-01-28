大S過世將滿1年！具俊曄深情打造紀念雕像忌日當天揭幕

【緯來新聞網】大S（徐熙媛）再過5天將逝世1年，由老公具俊曄親自設計的紀念雕像已順利完成，到時會在祂的忌日2月2日於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，而揭幕之後，具俊曄短期之內不會離開台灣，會繼續守護亡妻。

大S就這樣離開大家要1年了。（圖／翻攝大S IG）

大S的離世令眾人震驚又不捨，根據《壹蘋新聞網》報導，大S老公具俊曄親自設計的紀念雕像坐落在金寶山碑林名人區，S家確定將在2月2日、大S逝世周年舉行紀念雕像揭幕儀式，包括小S、S媽、具俊曄、閨密藝人、親友們都會出席。



至於儀式流程非常簡單，S家會先把覆蓋於大S紀念雕像的黑色帆布取下來，然後一家人站在雕像之前，和大S說說心裡話，流程就結束了。揭幕當天，勢必會有大批媒體守候和拍攝，不過現階段S家希望可以低調進行，所以會有保全圍繞園區。



具俊曄為了設計大S紀念雕像，這一年經常赴金寶山探望亡妻，並找尋設許靈感，原本以為他之後會離開台灣，回韓國看家人或去紐約散心，但據了解，他不會這麼快離開台灣，還繼續留在台北，之後也會常赴金寶山。



大S紀念園區有9階白色水泥台階，蜿蜒而上呈現S形、兩旁有5個石塊，紀念雕像擺設於階梯最上方，以深灰色大理石為基座，雕像後方有設計成S形的9格白色水泥牆，牆邊有不銹鋼材質的弧形座椅。此外，韓文「9」的讀音剛好與「具」相同，都是念作「구（gu）」。



然而隨著時間過去，小S和S媽現在已逐漸回到往日的生活軌道，心情慢慢恢復，但母女倆想到大S時，難免還是會難過落淚，但日子總是要往前走，相信在揭幕儀不久之後，小S有望重返演藝圈。

