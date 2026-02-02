大S過世一週年 朱孝天PO「F4與流星花園杉菜共舞」片惹鼻酸

藝人大S過世一週年，家人今天將在金寶山舉行雕像揭幕儀式。翻攝大S臉書



女星大S（徐熙媛）去年2月感染肺炎病逝，今天（2/2）滿一週年，S一家及具俊曄等人下午將在金寶山舉辦紀念雕像揭幕儀式。過去F4成員朱孝天一早在社群平台分享粉絲團悼念大S的影片，大S在《流星花園》中飾演杉菜與言承旭、周渝民、朱孝天共舞的畫面，喚起粉絲回憶。

大S當年憑藉《流星花園》紅遍全亞洲，也讓F4聲名大噪。近年轉戰直播帶貨的朱孝天曾談到，大S對F4的成員影響深刻，形容大S是將F4連結起來的重要人物，「不只是我們4個，所有看過《流星花園》的朋友，都會對她有一份愛。」

朱孝天曾透露，去年F4在五月天演唱會合體時，在幕後討論到演唱曲目，有人提議唱《流星花園》主題曲〈情非得已〉，周渝民突然說：「這首歌再也不會快樂了」，接著解釋「因為熙媛走了！」現場氣氛瞬間凝結。朱孝天感嘆地說：「她是貫穿我們4個人生命中的一個女孩子，在我們年輕的時候，都用過自己的方式愛過她。」

朱孝天PO出F4成員與大S在《流星花園》共舞的畫面，勾起粉絲回憶。翻攝朱孝天IG

粉絲將過去畫面剪輯成影片悼念大S。翻攝朱孝天IG

