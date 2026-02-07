大S過世1年「4.6億豪宅還在名下」原因曝光 再拖下去「恐充公」

大S名下有多棟豪宅。翻攝大S 徐熙媛臉書、鄒保祥攝

藝人大S（徐熙媛）過世已滿一周年，各界除了緬懷其身影，近日地政資料顯示，她生前居住的信義區頂級豪宅「台北信義」至今尚未完成過戶，產權仍登記在大S名下，引發外界高度關注與討論。專家分析，這類指標性人物的遺產清算程序通常較為冗長，金流釐清可能是進度停滯的主因。

大S逝世已滿一週年。翻攝KBS

國稅局清查兩年內金流為關鍵

針對大S名下豪宅遲未過戶的現象，正業地政士事務所所長鄭文在表示，資產豐厚的公眾人物往生後，稅務處理往往極其複雜。他指出，國稅局通常會溯及既往，清查被繼承人過世前兩年的所有金流，以確認是否存在贈與行為。根據法規，死亡前兩年內贈與給他人或親屬的財產，仍須併入遺產總額課稅。

廣告 廣告

鄭文在坦言，在他處理過的案例中，資產規模較大的案件，國稅局清查時間甚至可能長達兩三年。在完稅證明核發之前，名下房產無法辦理過戶。因此，大S過世一年房產仍未更名，「在實務操作上並不特別，屬於正常行政程序。」

逾期未登記恐面臨列冊管理

不過，若房產長期掛在往生者名下，法律上仍有相關期限規定。鄭文在引用《土地法》第73條指出，繼承人應於被繼承人死亡之日起6個月內申請繼承登記。若超過一年仍未申請，地政機關會進行公告，要求繼承人在三個月內聲請登記。

如果公告期滿仍無人理會，地政機關將會予以「列冊管理」。鄭文在解釋，實務上常有因無子嗣或家族爭產糾紛導致無人繼承的情況。但他強調，大S的情況應屬單純的遺產清查作業，由於程序延宕是因稅務審查而非繼承人消極不處理，屬於「不可歸責於聲請人之事由」，因此不會產生罰鍰，也不至於立即面臨無人繼承而被充公的風險。

三大豪宅總價上看8億元

大S生前投資房產眼光精準，尤為青睞信義計畫區。中信房屋研展室副理莊思敏表示，根據媒體報導與市場紀錄，大S曾在該區陸續購入「台北信義」、「冠德遠見」及「國家藝術館」等多戶豪宅。

莊思敏分析，若以大S當年購屋的時間點推算，這三大豪宅的買進總價合計逼近8億元新台幣，不僅顯現其驚人的財力，也反映出她對信義區豪宅市場的深耕。專家提醒，房屋若超過一年未過戶雖有其程序上的原因，但若長期拖延，繼承人權益仍可能受損，後續如何規畫與協商，仍是家屬需面對的課題。



回到原文

更多鏡報報導

李千娜《世紀血案》失言爭議遭抵制 文總宣布《WE ARE》除夕節目「進行調整」

《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」

從回憶殺到出國比賽！草爺狂掃200輛四驅車 春節率隊「護國宮」開跑：這是台灣第一次

唐治平不認交往！小編女友心碎公開親吻照：我會離開他 驚曝供吃供住遭暴力對待