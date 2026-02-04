大S遭網暴 韓綜主持人點名2人氣喊：瘋了嗎

韓綜揭露了汪小菲與張蘭過去對大S發動的網路暴力。（圖／翻攝自大S臉書）





南韓知名節目《名人生老病死的秘密》近日播出大S（徐熙媛）專題，適逢其離世週年，內容引發大眾高度關注。節目不僅回顧了她與具俊曄跨越國界的愛情故事，也提及了汪小菲與張蘭過去對大S發動的網路暴力，相關內容讓主持人李燦源看後，情緒一度激動失控，直呼：「瘋了嗎！」

韓綜揭露汪家網暴行徑

該節目揭露了汪小菲過去的種種失控行徑，指出他不僅曾不顧大S身為台灣人的身分，在網路上發表涉及兩岸的激進言論，更在大S再婚後多次暴走，公開抹黑徐家姊妹。節目更指出，即便在大S離世後，汪小菲仍持續發動網路暴力，一方面散播假新聞以營造自己深情且遺憾的形象，另一方面，其母張蘭甚至被點名利用大S逝世的消息，在直播間藉機炒作流量獲利。

面對汪小菲與張蘭令人心寒的作為，主持人李燦源也難掩憤怒，直言這些行為簡直到了「瘋狂」的地步，更對汪小菲的冷酷感到不可思議，感嘆表示：「身為人，至少應該表達一下哀悼。」

這也讓不少網友看後，紛紛氣喊：「大S包機由小S和老公包辦打理，所有費用由小S全額支付，與汪小菲無關」、「十年婚姻，人沒了，錢沒了，帶著一身污水，我不會原諒他們」。

具俊曄「國民姐夫」風範

與汪家人的高調攻擊相比，該節目也讚賞了具俊曄的處世之道，指出他始終選擇保持沉默、不予反擊，轉而深耕台灣演藝事業，憑藉著溫暖、穩重的形象擄獲台灣民眾的心，並贏得「國民姐夫」的美譽。

就連小S也透露，具俊曄為了守護大S的幸福，在台灣工作極其努力，且自從大S與具俊曄相遇後，臉上重現了如孩子般純真燦爛的笑容。



