大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了

大S紀念追思會親友合影。小S經紀公司提供

藝人大S（徐熙媛）逝世滿一週年之際，家人與親友於昨（2日）在新北市金寶山墓園為她舉行紀念雕像揭幕儀式。這座由丈夫具俊曄親自參與設計、命名為《熙媛的永恆軌道》的純白雕像，以少女仰望姿態呈現，基座融入S形元素與9個立方體環繞（象徵韓語中「9」與「具」同音的愛情密語），碑文滿載具俊曄對妻子的深情告白，指向南方208度連結台北與家人，並標記兩人結婚紀念日2月8日，讓思念永不終止。

大S紀念追思會上親友合影，大S遺照公開。小S經紀公司提供

儀式在細雨中進行，氣氛莊重而溫暖。S媽（黃春梅）見到雕像時情緒崩潰，上前緊緊擁抱並淚喊「寶貝，妳重生了，我愛妳」，隨後與具俊曄相擁而泣。小S（徐熙娣）代表家屬致詞，哽咽感謝具俊曄為姊姊打造如此美麗的紀念，也幽默提到雨天揭幕「今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了」，現場親友紅了眼眶。

廣告 廣告

具俊曄先生致詞。小S經紀公司提供

在儀式最後，全體親友合影留念，大S的遺照首度曝光，置於中央位置，讓人鼻酸。這是她離世後首次公開遺照，許多網友直呼「真的好想她」。

小S在致詞中特別強調，喪姊之痛讓她一度陷入悲傷深淵，但想到姊姊人生最後三年有具俊曄真心陪伴、不求回報、乾淨單純的守護，心情便能平靜下來。她也感性表示，S媽看到雕像後的心靈空洞「應該被填滿了」。

小S獻花畫面。小S經紀公司提供

現場圈內好友冒雨到場，包括言承旭、周渝民（仔仔）、蔡康永、范瑋琪、吳佩慈、范曉萱、黑人陳建州、羅志祥、楊丞琳、賈永婕、陶晶瑩、Super Junior始源、酷龍姜元來等，「華岡七仙女」也幾乎合體（Makiyo因故缺席，但傳影片致意）。儀式後，小S與阿雅、范曉萱合唱《姊妹們的聚會》，重溫昔日溫暖回憶。

S媽在大S雕像前雙手合十，表達對愛女的思念。小S經紀公司提供

這場低調卻充滿愛的追思，不僅讓家人找到慰藉，也讓兩岸網友感動落淚，相關話題衝上中國熱搜第一，許多人感嘆「老天爺也在哭泣」。具俊曄儀式後在IG發文表達「真的好想妳」，持續用行動守護這份永恆的愛。

小S致詞全文如下：

感謝我姐夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姊在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。



回到原文

更多鏡報報導

B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事

淚揭大S雕像「回歸少女」內幕！具俊曄穿27年前禮物致詞 揭《流星》心碎傳情暗號

余天「呼過巴掌都會紅」傳說內幕曝光！全因被豬哥亮惹毛

兆元宴大合照變大型找人遊戲？2000人一起「尋找陳瑞聰」