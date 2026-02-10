大S遺產戰開打？S媽傳找王牌律師防具俊曄 12字痛心回擊

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世後，其高達數億元的遺產分配近期再度成為輿論焦點。據週刊爆料，大S生前資產多由母親統籌，且因涉及大量海外資金，遺產整理過程極為複雜，聘請王牌律師團嚴陣以待，徐家內部更是諜對諜。

大S自《流星花園》走紅後身價暴漲，巔峰時期年收破億，資產配置更橫跨多國。為了守護大S辛苦拍戲換來的血汗錢，S媽傳出找上曾幫李靚蕾打官司的律師團隊。對此，「S媽」黃春梅打破沉默，以10字沉痛回應：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」

據傳，S媽昔對遺產細節下達禁言令，和第一繼承順位的具俊曄維持表面和平，私下力保遺產。去年2月，具俊曄在大S骨灰返台之際，公開表示：「我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」在第一時間安撫岳母，以「淨身出戶」的姿態換取家族的平靜。

