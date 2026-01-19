大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵 他最多200萬

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

大S過世，事隔一年，汪小菲與大S家人重啟扶養費談判。她的遺產繼承問題再度受到矚目。會計師胡碩匀從2名子女、汪小菲、具俊燁、大S媽媽四個角度分析，曝光一個重點：汪小菲來自中國，若小孩登記為中國籍，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第67 條規定：「被繼承人在臺灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得超過新臺幣200 萬元」。

大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵，汪小菲最多只有200萬。（圖／翻攝自大S臉書）

大S若沒寫遺囑 就等於把人生最後的決定權交給法律

會計師胡碩匀分析，大S生前有沒有寫下遺囑是關鍵，因為法律會直接代筆。依中華民國《民法》規定，配偶與直系血親卑親屬（子女）屬於第一順位繼承人。也就是說，若大S生前沒有留下遺囑，她的遺產將依法由現任配偶具俊曄，以及兩名未成年子女共同繼承。



在這種情況下，法律不問感情、不談恩怨，只看身分。三名繼承人，各自分得三分之一。若遺產金額如外界推估高達10億元，每人名下，立刻就是超過3億元的龐大資產。



沒有遺囑，就等於把人生最後的決定權，完整交給制度。就算有寫遺囑，也不能避開特留分的最低保障。不能代表「愛給誰就給誰」。《民法》的「特留分制度」，保障配偶與子女最基本的繼承比例，任何遺囑，都不能侵害。



以本案來看，配偶與子女的特留分，為各自應繼分的二分之一。換算後，每人至少可拿到遺產總額的六分之一。若遺產為10億元，最低保障就是1.67億元。一旦遺囑分配低於此標準，受影響的繼承人，依法可以提告，要求回復特留分。這不是爭不爭，而是法律一定會介入。

廣告 廣告

大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵，汪小菲最多只有200萬。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）

具俊燁繼承遺產外籍不是問題 合法婚姻才是

會計師胡碩匀分析，曾經 社會上出現質疑聲音：「具俊曄是外國人，真的能繼承嗎？」法律答案非常明確——可以，而且完全不受影響。



只要是合法婚姻，外籍配偶的繼承權與本國人相同。不過，若婚姻僅在海外登記、未完成台灣程序，在實務上會讓繼承、報稅、文件認證變得更繁瑣，也更耗時。這類案件，往往不是不能繼承，而是「繼承過程極度複雜」，稍有疏忽，就可能引發後續爭議。

大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵，汪小菲最多只有200萬。（圖／翻攝自大S臉書）

孩子國籍不同結果天差地遠 中國籍身分繼承金額被限200萬

會計師胡碩匀解釋，若大S與汪小菲的未成年子女登記為中國籍，適用的又是另一套規則。因為依照《兩岸人民關係條例》，陸籍繼承人，在台灣每人最多只能繼承新台幣200萬元。



不只如此，要是遺產是不動產，而且屬於台灣繼承人實際居住的房屋，中國籍繼承人甚至不得繼承該不動產。簡單說就是，國籍的認定，會直接讓「數億」變成「兩百萬」，這是制度。

如果汪小菲當初沒離婚 結果完全不同

會計師胡碩匀解釋，很多人忽略一個關鍵假設：如果沒有離婚，會怎樣？答案是——差非常多。大陸地區人民若是台灣人民的「配偶」，並不適用200萬元上限規定。若符合長期居留條件，甚至可以繼承不動產。也就是說，若大S與汪小菲仍是夫妻，汪小菲依法至少可繼承三分之一遺產，包含豪宅在內。

大S子女未成年 汪小菲有監護權掌握遺產大權

會計師胡碩匀解釋，重點其實不在誰分到錢，而是誰在孩子未成年期間，替孩子管錢？依法，未成年子女的財產，由其法定監護人代為管理。在本案中，生父汪小菲即依法成為財產管理人。這代表什麼？代表即使遺產登記在孩子名下，實際上，管理權高度集中在生父手中。對許多家庭來說，這正是最難以接受、卻最容易被忽略的一環。

遺囑不能隨便指定監護人 生父仍在外婆無法直接接手

會計師胡碩匀分析，縱使遺囑中寫明「由外婆照顧孩子」，在法律上還是有嚴格限制。除非生父已過世，否則遺囑不能剝奪生父的監護權。也就是說，監護權不是寫在紙上就能轉移，一旦產生爭議，最終仍需交由法院裁定。情感的安排，必須過得了制度這一關。

具俊燁收養大S與汪小菲子女不是萬靈丹

會計師胡碩匀分析，有人提出具俊燁收養大S與汪小菲子女作為解方，但實務上困難重重。必須取得生父同意。更關鍵的是，一旦完成收養，孩子未來將只剩下對繼父的繼承權，生父的遺產權利將完全消失。這是一個影響一輩子的決定，不能只為解決當下問題。

具俊燁曾說把錢交給岳母管理 說法其實很關鍵

會計師胡碩匀表示，【代管可以，但所有權轉移不行】，若只是「代為管理」，可以透過信託處理。但若涉及所有權移轉，就會產生贈與稅，最高稅率達20%。沒有遺囑的情況下，只能拋棄繼承或繼承後再轉贈，每一步，都會牽動稅負與監護結構，風險極高。

大S遺產還沒談好繼承 稅會先來

會計師胡碩匀估計大S的遺產稅，若以市價計算，遺產淨額恐超過9億元，遺產稅粗估約1.7億元。即便以公告現值計算，稅額也可能高達8,500萬元。在繼承開始之前，第一個上門的，往往不是親人，而是稅單。

真正保護孩子的 是可以避免所有人失控的【遺囑信託】

會計師胡碩匀以實務分析，遺屬中有未成年子女，專家一致建議：遺囑信託幾乎是唯一安全解法。可指定遺囑執行人、禁止分割，甚至限制成年前不得動用本金。為替孩子留下一條，不被大人紛爭影響的安全線。

大S不到50歲的人生劃下句點 提醒所有人【預立遺囑】很重要

會計師胡碩匀提醒，很多人總以為「我還年輕，不急著想這些」，但大S不到50歲的人生突變，卻可能讓巨額遺產落入前夫管理之下，正說明不預先規畫，最後只能交給制度決定。思考賈伯斯所說：「把每一天都當作生命的最後一天。」在資產傳承上，這句話值得被記住。

大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵，汪小菲最多只有200萬。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性出版之《遺產與贈與的節稅細節》

更多三立新聞網報導

她叫LISA卻不是女神 靠愛情話術騙阿北險失200萬！他曝詐團手法喊好狠

【三重醃頭顱命案1】親哥殺親妹砍頭顱棄公廁！一封匿名信揭開驚世悲劇

【三重醃頭顱命案2】親哥砍妹頭冰冰箱、驅幹攪碎沖馬桶 他清出2盆人肉

【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異 女子哭、白衣女子、吹狗螺

