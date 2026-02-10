大S遺產爆攻防！具俊曄放棄繼承「一席話」藏深意

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世後，龐大的遺產分配成了外界關注的焦點。據週刊最新報導，徐媽(黃春梅)為了守住女兒心血，找上曾幫李靚蕾打贏官司的王牌律師團隊，去年歐巴具俊曄那段「全數讓給岳母」的發言，如今看來藏有玄機

。

據悉，大S生前資產大多由徐媽統籌，且因跨國工作性質，許多資金長年存放於海外帳戶，導致整理難度大增。為了確保這份大S用心血換來的家產不外流，傳出徐媽已大動作聘請當年協助李靚蕾打官司的王牌律師團隊進場，且徐家成員各有律師代表，態度極其謹慎。

廣告 廣告

去年2月，具俊曄在大S骨灰運回台灣時曾感性表示，大S留下的遺產是為了守護家人，因此他決定「把所有的權利都讓給熙媛的媽媽」。具俊曄當初的這番話，不僅是為了在大S前夫汪小菲的輿論戰中站穩立場，如今看來也是為了安撫痛失愛女且正為遺產奔走的岳母，以退為進地展現對徐家的支持與體貼。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大S上億身家布局曝光？身前財務全交「她」打理 連卡費都代處理

（獨家）江蕙年前出手了！ 暖舉曝光緊急送大紅包應援

（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異

打開阿季衣櫃 穿越三宅宇宙 一次掃貨20件 把夢幻單品穿成日常

