大S還有另一51歲神秘大姊！氣質不輸2妹 小S揭不出道「真正原因」

大S逝世滿一週年，2日親朋好友現身金寶山，舉行紀念雕像揭幕儀式，丈夫具俊曄與妹妹小S守候在側。大S、小S出道多年，兩人累積許多影視、主持作品，而S媽（黃春梅）除了她們以外，還育有大女兒徐熙嫻（珍珍）。小S曾發文祝大姊生日快樂，許多網友大讚大姊氣質出眾。不過小S也提到大姊不出道的「真正原因」。

S媽除了育有大小S以外，還育有大女兒徐熙嫻（珍珍），小S前年5月曾發文祝大姊50歲生日快樂。（圖／翻攝自微博）

小S前年5月在IG發文幫大姐徐熙嫻慶生，感性寫下：「我大姐竟然50歲了！真的不敢相信。忘不了小時候她騎腳踏車載我去吃早餐、租漫畫！她工作賺到的第一份薪水，問我：『婷（小S乳名），你想要什麼禮物？』好多小事浮上我心頭！珍珍，妹妹愛你，生日快樂，在我心中你永遠是個少女！」

畫面中，可見小S與大姊玩鬧，流露出兩人的好感情。有網友恭維表示：「大姐珍珍也很美，當初為什麼不和大小S 一樣出道走三姊妹路線？」沒想到小S卻表示：「大姐怕紅啊。」

大小S還有另一大姊珍珍，氣質出眾不輸2妹妹，不過小S提到大姊不出道的「真正原因」。（圖／翻攝自小S臉書）

有中國媒體曾挖出S家三姊妹年輕時的照片，發現其實大姊珍珍當年也是蠻漂亮的，看出在大小S面前氣質很不錯。據悉大小S出道後，大姐珍珍就放下一切工作，幫忙照顧兩人，如果在外面遇到罵大小S的路人，大姐珍珍也會第一時間站出來和對方理論。珍珍曾透露喜平凡生活，夢想是「當世界上最平凡的人」，因此並未與兩個妹妹一同進軍演藝圈。



