大S重逢具俊曄早就「吃不下動不了」！醫曝關鍵原因：生二胎急速惡化

兩人剛重逢時，大S的身體狀況就出現問題。翻攝大S臉書

女星大S（徐熙媛）2日過世滿一周年，韓國綜藝節目《生離死別的秘密》近日播出回顧專題，特別飛抵台灣停留3天採訪具俊曄，然而具俊曄因極度悲慟，放棄正式訪談，節目組僅以影像記錄他孤單的身影，節目中更揭露，兩人重逢時大S的身體狀況已經亮起紅燈，甚至虛弱到難以進食。

大S生前虛弱「難以進食」 醫揭健康惡化關鍵

節目主持人張度練感嘆，大S在與具俊曄相隔多年重逢時，體力早已大不如前，「她那時候幾乎吃不下，也沒有什麼力氣活動。」醫師李樂俊也進一步解析，大S在懷第二胎時不僅癲癇發作，還併發嚴重的妊娠毒血症，加上本身患有心臟疾病，因此情況嚴峻。

廣告 廣告

具俊曄至今仍會為大S準備早餐。鄒保祥攝

當時為了保命，醫師緊急進行剖腹產，大S卻在術後陷入長達10天的昏迷，她的健康狀況也因此急速惡化。具俊曄在重逢後，幾乎將生活重心全放在守護妻子身上，為了讓虛弱的大S恢復體力，他每天親自鑽研食譜，準備營養餐點，儘管最終天人永隔，大S病逝一年後，具俊曄至今維持同樣的模式。

據節目組觀察，具俊曄至今仍會每天煮好大S愛吃的飯菜，帶往墓地陪伴妻子，他在用餐時會靜靜地凝視著大S的照片，彷彿兩人仍像往常一樣共進晚餐。



回到原文

更多鏡報報導

白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」

「水彈女王」爬山慘毀容！權恩妃鼻頭、嘴唇二度灼傷 驚悚傷照曝光

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄

年終少發7萬！她質問主管仍不滿「感覺被話術」 網友傻眼：這是常識