大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因

韓媒指出，大S剛跟具俊曄結婚時，身體狀況就很不好。(圖/大S臉書、經紀人提供)

大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。

大S有心臟二尖瓣脫垂的宿疾，還有癲癇病史，2016年生第二胎時，癲癇突然發作，她缺氧昏迷，被緊急送往加護病房搶救。事後大S憶起這段過往，直言當下非常痛苦、喘不過氣、全身發抖、一直嘔吐、剖腹產傷口疼痛。

《名人生老病死的祕密》3日播出的內容中，主持人張度練說明，大S跟具俊曄重逢時，就已經很虛弱，「她那時候幾乎吃不下，也沒有什麼力氣活動。」醫生李樂俊則以專業的角度，探討大S身體快速變差的原因。他指出，大S有先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂」，再加上過去生產時經歷的「子癇前症（妊娠中毒症）」，兩者相互影響下，讓她一直處於體弱多病的狀態。

李樂俊進一步說明：「若患有這類複合性疾病，感冒或流感的初期症狀，都可能迅速惡化為致命的併發症。二尖瓣脫垂會增加妊娠中毒症的風險，而妊娠中毒症反過來又會惡化心臟功能，形成惡性循環。」他表示，當時為了挽救母子性命，最好的辦法是緊急剖腹，產後的大S隨即陷入長達10天的昏迷，儘管甦醒，但元氣大傷，「她的免疫系統與心臟功能很可能已經衰弱到了極限」。

大S去年春節和家人到日本旅行，從初期的微燒惡化成肺炎，在當地醫院服用退燒劑後，體溫雖然一度回降，但李樂俊警告，對於慢性病患而言，退燒有時意味著身體已經停止了抵抗，反而可能是危機的前兆。儘管大S當時希望能回到台灣治療，但在前往機場的路上心跳驟停，搶救14小時仍不治。

節目最後回到具俊曄身上，製作方透露，具俊曄婚後悉心照顧大S，天天親自下廚，為大S補充營養。然而，大S離世後，具俊曄仍保留這個習慣，每日帶著精心準備的餐點來到墓前，反覆地看著大S的影像，靜靜地坐上至少1小時。這幕無聲卻充滿情感張力的畫面，讓現場嘉賓和螢幕前的觀眾為之動容。

