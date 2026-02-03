大S雕像不像她？網翻出年輕照神反轉 金屬環藏深意

大S紀念雕像遭質疑「看起來不像大S」。（圖／東森娛樂）





女星大S（徐熙媛）逝世滿週年當天，丈夫具俊曄揭幕了為她設計的紀念雕像。不過，雕像形象引發不少網友質疑，認為「看起來不像大S」。對此，有網友翻出大S年輕時的照片，並表示：「具說過熙媛在他心目中永遠是那個小女孩的模樣。」

大S的紀念雕像呈現一名面帶微笑、閉眼望向天空的純白少女。她雙手輕輕交疊於胸前，彷彿正沉浸在溫暖的回憶或祈禱中，飛揚的裙襬與髮絲勾勒出靈動的生命力，頭上的蝴蝶結髮帶更增添純真氣息。

大S雕像遭質疑不神似

不過，這座雕像也引來不少網友質疑：「這也太不像了！漫畫少女？」、「實在沒有一咪咪像，很可惜」、「看起來沒有大S感」、「只有我覺得大S的雕像不像大S嗎？」也有網友認為，「這樣卡通化的雕像更好..太像家人反而走不出來了」。

針對這些質疑，有網友翻出大S年輕時與家人的合照，當時她頭上同樣綁著黑色蝴蝶結，身穿連身裙，面容與雕像頗有相似之處。網友也紛紛表示：「天吶！她真的戴過這個髮飾！」、「我覺得這小女孩正是大S，單純又善良，天真無邪純粹，這就是大S」、「具說過熙媛在他心目中永遠是那個小女孩的模樣」、「雕像存在的意義早就超越了像不像…這是家人永恆與美好的追念，這應該是初相遇時，讓具心動的美麗小女孩」。

藝術總監李承道也解釋，這座雕像並不追求寫實重現大S的樣貌，而是透過空間與結構呈現她的精神，讓思念本身成為作品的一部分。

另外，雕像被置於一個巨大的圓形金屬環中，環上鑲嵌幾塊幾何方塊。具俊曄表示，九個立方體如行星般圍繞著大S，而「九」在韓語中與「Koo」同音，是大S最喜愛的數字，也象徵兩人之間獨特而無可取代的密語。

S媽手挽具俊曄一同步入大S紀念雕像揭幕儀式現場。（圖／記者沈芳宇攝）

S媽手挽具俊曄一同步入大S紀念雕像揭幕儀式現場。（圖／記者沈芳宇攝）



