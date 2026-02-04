大S雕像不像本人？網挖「少女原型舊照」神反轉 刺青細節曝深情

娛樂中心／林昀萱報導

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。不少人見到雕像納悶「怎麼不像？」不過有網友翻出大S少女時期的照片，戴髮帶的造型和神韻激似。具俊曄也曾說過，大S在他心中永遠是相遇最初小女孩的模樣。

具俊曄製作大S雕像幕後過程催淚曝光。（圖／翻攝自李承道臉書）

雕像曝光後，有不少網友好奇為何和本人不像？負責操刀的藝術總監李承道透過IG分享多張近照，表示《熙媛的永恆軌道》是一個歷時十個月的計畫。在既定的設計架構之下，安放了許多細節，讓這座塑像不只是形象的再現，而能承載更多屬於大S本人的精神軌跡。從曝光的照片可見，雕像的右手背刻著一朵小花，正是大S與具俊曄身上相同的刺青圖案；手腕處則環繞三條線圈，象徵兩人婚姻走過的三個年頭。李承道說明，為了牽手時能讓線條彼此相扣，這些刺青分別落在具俊曄的左手與大S的右手。

廣告 廣告

李承道透露，如今迎來婚姻第四年，具俊曄已經在自己的手腕上，為他們刺下了第四條線，讓愛得以另一種形式延伸。不只雕像本體，紀念碑文同樣融入兩人身上的刺青語彙。大S背上的一雙翅膀化為羽毛，具俊曄右肩上、為她而刺的皇冠，則加冕在英文字母「S」之上，重新組合成一個全新的圖騰，使兩人的精神得以在此長久相伴。

網友翻出大S年輕照，和雕像神韻激似且都戴著蝴蝶結髮帶。（圖／翻攝自大S微博）

就有網友翻出過去大S年輕時和家中長輩合照，頭戴蝴蝶結髮帶的造型和雕像如出一轍，神韻也激似。網友看了直呼：「那是他初見大S的樣子，一眼萬年」、「那就是大S在他心目中的樣子」、「看到一個很溫柔的講法，說真正愛她的人怎麼會捨得做一個一模一樣的雕像，孤單的在那邊一個人淋雨一個人吹風一個人曬太陽」、「雕像存在的意義早就超越了像不像…這是家人永恆與美好的追念，這應該是初相遇時，讓具心動的美麗小女孩。」

更多三立新聞網報導

具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕

馬如龍兒子跌倒猝逝！警床邊尋獲藥袋今相驗查死因 姊淚：以後沒靠山了

60年一遇赤馬紅羊劫降臨？曾算中蔡英文當選 他預言2026年爆5大災難

服務業公敵／態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆

