大S雕像儀式落幕！一雙兒女未現身 「真實行蹤」馬筱梅全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

今（2日）是大S辭世滿一年的日子，由具俊曄設計的紀念雕像也選在這天揭幕，S家人以及星友們皆齊聚金寶山哀悼，包括羅志祥、楊丞琳、王柏傑、謝欣穎等人都有出席，不過現場卻未見大S一雙兒女的蹤影，引發熱議。

大S紀念雕像揭幕儀式已經進行完畢，但據《壹蘋新聞網》報導，大S兒女沒有現身參加，至於他們的行蹤，汪小菲妻子馬筱梅先前直播時透露，兩個孩子目前正在北京過寒假，馬筱梅還提到孩子由老公以及自己母親照顧，喊話網友不用擔心。

廣告 廣告

值得注意的是，SJ始源才剛結束演唱會，便從日本千里迢迢來台悼念，雖然他跟大S未有過戲劇合作，但他是具俊曄的演藝圈後輩，此行據悉是來力挺「國民姐夫」。

小S在儀式落幕後致謝。（圖／記者趙于瑩攝影）

更多三立新聞網報導

昔稱大S是「青春裡重要一角」！羅志祥現身看雕像揭幕 楊丞琳也來了

大S紀念雕像曝光！謝欣穎手勾4年舊愛王柏傑 現身金寶山悼念

大S離世滿一年！阿雅聽到小S報喪「顫抖、悲痛聲音」：一輩子忘不了

小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光

