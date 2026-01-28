大S雕像已完工！與高以翔為鄰、預計2月揭幕 紀念區「充滿9」藏具俊曄「深情密碼」

大S紀念雕像已完工。翻攝大S 徐熙媛臉書

女星大S（徐熙媛）於2025年2月2日與家人赴日旅遊期間，不幸因流感併發肺炎病逝，享年48歲。如今大S離世將屆滿一週年，由其丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像已於近期順利完工。該紀念園區座落於金寶山「碑林名人區」，與已故男星高以翔為鄰。據了解，整個園區的工程於昨（27日）完成，並預計在2月2日大S逝世週年當天正式舉行揭幕儀式。

大S紀念園區設計充滿巧思。翻攝大S微博

園區設計融入S形曲線與大理石基座

根據《壹蘋新聞網》獨家直擊，大S的紀念園區設計充滿巧思。現場由9階白色水泥階梯蜿蜒而上，巧妙地呈現出象徵大S的「S」形曲線。階梯兩旁排列著5個仍包著白色塑膠布的方形石塊，一側3個、另一側2個。紀念雕像本體則安置於階梯最頂端，以質地沉穩的深灰色大理石作為基座。此外，雕像後方同樣設有9格白色水泥牆，並延續S形的設計語彙，牆邊配置了由5圈條狀組成的不銹鋼弧形座椅。

數字9蘊含深情與具俊曄姓氏呼應

值得注意的是，大S紀念園區的整體設計中頻繁出現數字「9」的元素，包含9階台階與9格水泥牆。由於韓文中的數字「9」讀音為「구（gu）」，恰好與具俊曄的姓氏「具」同音。這項設計細節被認為是具俊曄將自己的思念融入建築之中，象徵兩人生死不渝的感情。昨日現場已有數名園丁在草地上灑水，細心清洗並整理周遭環境，為即將到來的週年揭幕儀式做最後準備。

