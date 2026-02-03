大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」

具俊曄設計大S紀念雕像。（圖／翻攝臉書／李承道）

女星大S（徐熙媛）2日逝世一週年，同日其紀念雕像也在親友陪伴下正式揭幕。儀式由家人小S、S媽，以及丈夫具俊曄等人見證，場面肅穆而感人。這座雕像由具俊曄親自構思，以一筆一劃描繪出大S的神韻，象徵兩人之間深刻且延續不止的情感連結。藝術總監李承道昨透露更多細節，也讓他見證了具俊曄對大S的愛。

雕像周圍設置九個立方體，記錄大S人生的重要軌跡。藝術總監李承道指出，「九」在韓語中與具俊曄的名字「Koo」發音相近，也是大S生前最喜愛的數字，因此成為作品中關鍵元素之一，象徵兩人緊密相連的情感密碼。

大S的雕像手上有線圈，結婚一年刺一條。（圖／翻攝臉書／李承道）

李承道進一步揭露雕像細節，指出作品中融入多項大S生前的個人特徵。雕像右手背刻有她與具俊曄共同擁有的小花圖案，手腕上則環繞三道線圈，皆呼應她生前的刺青。大S與具俊曄結婚後，約定每逢結婚週年，便在彼此手腕刺下一道線圈，為了牽手時線條能相互銜接，刺青位置分別落在具俊曄左手與大S右手。大S生前完成三道線圈後便停止，而具俊曄在今年，獨自為兩人刺下第四道線圈，象徵對亡妻的愛仍持續累積。

碑文設計同樣延續兩人身上的刺青語彙。大S背上的翅膀被轉化為羽毛意象，而具俊曄右肩上、為她而刺的皇冠，則加冕於英文字母「S」之上，重新組合為全新的圖騰，象徵兩人精神與情感在此長久相伴。

大S的碑文。（圖／翻攝臉書／李承道）

李承道也在貼文中回憶，去年2月2日大S離世時，整座城市彷彿籠罩在難以散去的低氣壓之中。他透露，2日儀式結束返程途中，曾詢問具俊曄此刻心中所想，對方平靜地回應，正在思考隔天要準備什麼早餐、帶上山陪伴她。李承道感嘆：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大S的愛。」

