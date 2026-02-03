大S雕像揭幕儀式「兒女未現身」引熱議！汪小菲現任妻曝原因

女星大S徐熙媛逝世昨（2日）滿1週年，家屬於金寶山舉行由具俊曄參與設計的紀念雕像揭幕儀式。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

女星大S徐熙媛逝世昨（2日）滿1週年，家屬於金寶山舉行由具俊曄參與設計的紀念雕像揭幕儀式，多位親友到場追思，但去年缺席大S告別式的一雙兒女如今依然未現身，也引發外界熱議。對此，大S前夫汪小菲的現任妻子馬筱梅表示孩子在北京放寒假，而過去有關大S的後事安排，她也透露「未獲S家通知。」

據《NOWnews今日新聞》報導，大S去年2月2日因肺炎病逝於東京，轉眼已滿1週年。家屬選在忌日當天於新北金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，這座雕像由丈夫具俊曄親自參與設計，首度對外公開。當天儀式在細雨中進行，不少藝人與親友專程到場致意，陪伴S家走過這個極具意義的時刻，現場氣氛莊重而感傷。

然而，儀式結束後，大S的一雙兒女仍然沒有現身。隨著照片與畫面在社群平台流傳，相關討論也快速發酵。有網友關切孩子是否知情，也有人揣測是否刻意安排缺席。

針對外界關心，大S前夫汪小菲的現任妻子馬筱梅日前在直播中表示，孩子目前正在北京放寒假，因此未能返台出席紀念儀式。她說明，2人現階段主要由汪小菲親自陪伴，同時也有她的母親及保母分工協助照料日常生活，強調生活與照顧安排均有妥善規劃，並非外界所臆測的無人照看的狀況。

事實上，這並非大S兒女第1次未出席相關儀式。去年大S舉辦告別式時，孩子同樣未現身，當時馬筱梅也曾對外表示未接獲S家通知，與外界一樣是透過網路才得知消息的。

