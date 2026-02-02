大S雕像揭幕儀式3點半催淚落幕 小S鞠躬「1句話」道謝、具俊曄深情守護到最後

大S紀念雕像揭幕，S媽忍不住痛哭。鄒保祥攝

藝人大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本因流感併發肺炎不幸病逝，享年48歲，今天（2日）適逢她逝世一周年忌日，由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像於下午2點在新北金寶山墓園舉行揭幕儀式。儘管現場風雨交加、傾盆大雨，眾多親友仍風雨無阻齊聚一堂，包括S媽、小S夫婦、具俊曄，以及王偉忠、陶晶瑩、賈永婕、羅志祥、楊丞琳、彭小刀、許茹芸、邱瓈寬、言承旭、周渝民、謝欣穎、陳建州、范瑋琪、蔡康永、吳佩慈、B2等藝人大咖，甚至Super Junior成員始源與具俊曄「酷龍」隊友姜元來（坐輪椅現身）也低調到場，場面哀傷卻溫暖，顯見大S生前極好人緣。

小S、S媽、具俊曄在雕像前。鄒保祥攝

星光雲集 雨中追思溫暖動人

儀式於下午2點準時開始，由小S主持，她數度哽咽淚崩，卻仍以招牌幽默語氣調侃泣不成聲的「七仙女」好友，緩解現場沉重氣氛。揭幕環節由小S、S媽與具俊曄共同完成，當粉色布幕掀開，白色大理石雕像現身瞬間，全場爆發驚呼與掌聲。這座雕像精準捕捉大S少女般的安詳神情：頭戴蝴蝶結、長髮飄逸、身穿連身裙、雙手交疊胸前輕閉雙眼，裙擺與髮絲彷彿隨風揚起，栩栩如生，宛如永遠停留在最美好的時刻。

小S向大家道謝。鄒保祥攝

家人情緒潰堤 具俊曄設計融入深情巧思

S媽一見雕像情緒瞬間潰堤，緊緊擁抱具俊曄，顫抖聲音喊出「寶貝重生了，我愛妳」，小S也伸手輕撫雕像，淚水止不住滑落。具俊曄全程深情陪伴，暴瘦身影仍堅定守護，設計中融入「S」與「九」（韓文發音同具姓）的巧思，包括9階S形階梯與後方S形牆，象徵至死不渝的愛情。

S媽痛失愛女，在雕像前滿是不捨。鄒保祥攝

儀式3點半落幕 小S鞠躬道謝淚崩

儀式約於下午3點半落幕，小S強忍悲傷站上台前，雙手合十、深深鞠躬兩次，向所有到場親友與媒體致謝，她哽咽卻堅定地說出：「辛苦你們了！謝謝！」短短一句話道盡無盡感激與不捨，現場許多人跟著紅了眼眶。具俊曄則默默守到最後一刻，陪伴S媽與小S離開，深情不語卻勝過千言。

小S鞠躬道謝。鄒保祥攝

這場在雨中進行的追思，雖天候惡劣，卻滿載愛與思念。大S的雕像不僅是永恆紀念，更見證家人與好友對她的深厚情感，永遠守護在金寶山，陪伴她看台北101煙火，實現生前遺願。

大S紀念雕像揭幕。鄒保祥攝



