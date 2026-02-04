大S雕像揭幕後...具俊曄持續想「守墓菜單」藏洋蔥 小S想到姐夫的愛「心就平靜下來」

具俊曄（右）深情為大S守墓一年。翻攝臉書

大S（徐熙媛）離世一年，丈夫具俊曄為她打造紀念雕像，於2日公開，小S也在社群上分享當天影片，並發文感謝具俊曄：「感謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」

小S（左）與蔡康永在儀式上致辭。翻攝臉書

S媽高呼：寶貝重生！感人畫面曝光

具俊曄為大S守墓一年，小S表示：「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的3年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」

而S媽在現場對著大S的雕像舉手高喊：「寶貝，妳重生了！」小S也形容：「相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。」現場小S也與范曉萱、阿雅邊哽咽邊合唱〈姊妹們的聚會〉。

S媽對大S雕像高喊「重生」。翻攝臉書

具俊曄親揹隊友上墓園 準備3個便當

另外，具俊曄昔日「酷龍」隊友姜元來也特地到場，姜元來並在社群上發文透露，因自己腿腳不方便，具俊曄還特地揹他上階梯。而具俊曄當天帶了3個雞蛋拌飯便當，其中一份是幫大S準備的，還喊話：「我們一起吃頓好吃的吧！」聽到這句話，讓姜元來忍不住淚崩，難過到一口飯都吃不下。

雕像設計師李承道也發文提到，在揭幕儀式後，問具俊曄此刻心中在想什麼？結果具俊曄竟回：「明天要煮什麼早餐，帶上山去...」讓李承道感嘆：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大Ｓ的愛。」

具俊曄（左）揹著姜元來上墓園。翻攝IG @clon52



