大S雕像揭幕親朋好友都來了 SJ始源意外現身、小S兩度鞠躬致意

今（2）日是女星大S逝世一週年，丈夫具俊曄設計的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」也在今日揭幕，許多親朋好友都到金寶山見證，包括具俊曄、S媽、妹妹小S、小S丈夫許雅鈞、「七仙女」好友阿雅和范曉萱、黑人陳建州與妻子范瑋琪、《流星花園》好夥伴言承旭和周渝民、主持人陶晶瑩、好友賈永婕。

令人意外的是，Super Junior成員崔始源也低調現身，他與大S在工作上並無直接合作，可能是為了力挺韓國演藝圈前輩具俊曄而來；主持人蔡康永也親臨現場，緬懷這位摯友。

廣告 廣告

在揭幕儀式結束後，小S特地雙手合十，與在場媒體鞠躬致意，喊「辛苦了！謝謝」，還鞠躬2次，雖然她戴著墨鏡，但難掩哀痛之情，盼她早日振作。

具俊曄、小S、范曉萱、陳建州、范瑋琪等人與雕像合影。圖／台視新聞

蔡康永。圖／台視新聞

賈永婕、陶晶瑩。圖／台視新聞

言承旭、周渝民。圖／台視新聞

小S與在場媒體鞠躬致意。圖／台視新聞

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

具俊曄為愛妻大S設計紀念雕像名稱公開 周圍9立方體同行星般藏愛意

大S逝世一週年紀念雕像完工今辦揭幕儀式 小S、S媽、具俊曄都來了

花車繞場、獻唱中文歌！Super Junior成軍20週年 連3天嗨翻大巨蛋