大S雕像揭幕「七仙女獨漏Makiyo」 經紀人回應了

吳佩慈（左起）、陳建州、范瑋琪、 許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永跟大S雕像合影，獨缺Makiyo。（圖／經紀公司提供）

S家選在大S（徐熙媛）辭世一周年，於金寶山紀念園區舉行紀念碑揭幕儀式，大S生前親友紛紛到場致意，包括「華岡七仙女」阿雅（柳翰雅）、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱，Makiyo卻缺席。對此，Makiyo經紀人回應了。

大S生前在圈內人緣好，昨紀念碑揭幕，除了S家親屬與老公具俊曄出席，演藝圈星友羅志祥、楊丞琳、陶晶瑩、阿雅、范曉萱、陳建州夫婦、吳佩慈、賈永婕、周渝民（仔仔）、言承旭、王柏傑、謝欣穎、小刀（彭康育）均現身，連「酷龍」團員姜元來、Super Junior成員始源都冒著風雨到場致意。

不過，身為「七仙女」之一的Makiyo（川島茉樹代），卻沒有參加揭幕儀式，令外界好奇是否友情生變？Makiyo經紀人則表示：「她有拍影片想念大S姐姐喔，感恩」，並強調之後會找一天去金寶山探望大S。

大S與Makiyo過去情同姊妹。（林弘斌攝）

Makiyo去年突爆料楊丞琳「紅了之後不認人」，楊丞琳則回槓「一切均為編造」，所屬工作室更揚言保留法律手段，火藥味十足。時隔1年，楊丞琳現身大S紀念碑揭幕儀式，Makiyo低調缺席，引人聯想。

楊丞琳（右）昨到金寶山悼念大S。（陳俊吉攝）

Makiyo近期接受陸媒《人物》訪問，談及大S離世1年的心境。她透露自己是從大S身上學習如何當一名母親，有別於其他家長會拒絕孩子的提議，大S總是說「Yes」，且在聚會中仍會關注著孩子，無論是誰的小孩發言，大S都會認真聆聽，常常點頭給予肯定。而大S離開後，Makiyo曾帶孩子帶到崩潰，快要發脾氣時，耳邊彷彿傳來大S的聲音，她就會恢復冷靜。

Makiyo也曾夢過大S，形容夢境的她「看起來很開心，笑容都很大，我們坐車去她的新家，還帶著她兒子」，認為大S一定很希望親友們揮別傷痛，回歸生活。

