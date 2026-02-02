大S雕像揭幕！具俊曄操刀隱藏「三大密碼」 9個立方體、座標南方208度惹哭眾人

具俊曄親自為雕像操刀設計。（鏡報鄒保祥攝）

為紀念已故藝人大S（徐熙媛），家屬今（2）日低調舉行雕像揭幕儀式，至親好友齊聚，在細雨中獻花致意，場面莊重而溫柔。大S的妹妹小S（徐熙娣）也在現場發聲，感性致詞時數度哽咽，感謝姐夫具俊曄為姐姐設計出這座充滿愛意的雕像。

小S今天為大S雕像揭幕致詞。（鏡報鄒保祥攝）

小S表示，這座雕像不僅是藝術作品，更是為姊姊留下能被思念的所在，「希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」她也感謝今天冒雨前來的親友們，「如果今天是大太陽，就不是我姐的風格了。」一番話令人鼻酸。

廣告 廣告

談及這段時間的心情，小S坦言自己曾陷入極深的悲傷，但只要想到大S生命最後3年，身邊陪伴她的是具俊曄，一位真心愛她、不求回報、以純粹之心守護她的人，內心便能慢慢平靜。她也直言，對這位姐夫充滿感激。

儀式中，大S的母親在看見雕像時輕聲說出：「寶貝，妳重生了。」讓在場眾人紅了眼眶。小S相信，母親心中那個長久的空洞，在這一刻終於被填補。

據了解，這座雕像的設計概念是一個專屬於熙媛的宇宙。具俊曄以自身最核心的創作符號，讓九個立方體如行星般環繞，象徵長久的守望與支持。「九」在韓語中與「Koo」同音，也是熙媛生前最珍愛的數字，成為兩人之間無可取代的密語。

雕像所凝視的南方208度，不僅連結台北與家人所在，也象徵2月8日這個讓愛情完成、並延伸至永恆的日子。在這條象徵軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。

更多鏡週刊報導

追思大S成溫暖聚會 小S大喊「姊妹淘們come on」與阿雅、范曉萱高歌

首次香氛聯名曝光！ 木木自爆是香水重度使用者：出門前一定噴

查普爾羅恩薄紗釘在乳頭上 第68屆葛萊美獎紅毯