大S雕像揭幕 S媽哭喊「妳重生了」

小S（左二）2日與S媽（右二）、具俊曄（右）、老公許雅鈞（左）一同揭開大S雕像，忍不住落淚。（陳俊吉攝）

大S徐熙媛的紀念雕像由老公具俊曄一手打造，藏了不少巧思。（謝采恩攝）

大S徐熙媛去年2月2日因肺炎病逝於東京，享年47歲，她的猝逝讓親友、粉絲難以接受。2日是大S逝世滿周年的日子，S家與她的至親好友特別在金寶山舉辦「大S紀念雕像揭幕儀式」，S媽、小S與具俊曄在雨中正式掀開雕像外的帆布，3人都忍不住落淚，S媽還將額頭靠在雕像上10秒，數次輕撫，表達對女兒的無限愛意，並在致詞時哭著喊：「寶貝！妳重生了，我愛妳。」

小S昨在老公許雅鈞的陪同下現身會場，在掀開雕像布幕後，小S邀請賈永婕上台分享過去跟大S的回憶，整個過程又哭又笑。小S說，「感謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姊獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了」。

小S坦承，當陷入悲傷的深淵時，只要想著大S在離世前的3年有具俊曄陪伴身邊，她的心就會平靜下來，「真的很感謝姊夫！當我媽看到大S的雕像時，她說『寶貝，妳重生了』，相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」，一席話相當動容，惹哭在場所有人。

大S的雕像由老公具俊曄主導設計，雕像可見優雅的大S身穿飄逸洋裝，紮了公主頭，還別上蝴蝶結，做工十分精緻，跟她生前的樣貌一樣氣質；其中紀念碑還藏著兩人愛的密碼，包含S型階梯與9個立方體，由於具俊曄的姓氏「具」與韓文數字「9」同音，也是大S最愛的數字，9個立方體就如行星般圍繞著大S一樣。

此外，雕像朝南方208度建造，座標正是大S親友居住的地方，同時紀念2月8日結婚紀念日，以方向、數字與空間配置，構成一條象徵永恆的軌道，代表具俊曄對大S永遠的愛。

S媽在大S離開後，承受巨大悲傷，一度無法面對生活，直到小S去年拿下金鐘獎後，才讓她如黑洞般的傷口痊癒一些。S媽昨見到大批媒體守候，數次雙手合十感謝，並喊話：「很好！很好！謝謝大家關心。」

小S三度鞠躬致意

小S則是在儀式結束後，哭紅雙眼仍親自走到媒體守候區前，3次90度鞠躬致意，並喊：「辛苦你們了，謝謝！」昨天整個儀式約莫1個半小時，最後眾人紛紛上前對大S的雕像獻花、合影，希望她在天上當最美的天使守護世人。

具俊曄昨在儀式結束後，於個人IG貼出親筆手寫信，文中數度提起自己有多愛大S，癡情貌讓人相當心疼。具俊曄寫下：「我永遠的愛，我的伴侶，熙媛啊。過得好嗎？睡得好嗎？有沒有哪裡不舒服？」並強調自己「好痛」，只要一想起大S，眼淚就不自覺地流下來。

具俊曄也對大S說「對不起」，只能以這麼軟弱的模樣出現，「我們的熙媛，如果我們能再相遇一次，真的好想永遠在一起。我好想妳。真的非常、非常想妳，好想再抱妳一次」，字句都是撕心裂肺般的痛苦。