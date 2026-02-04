大S雕像曝光引「相似度」討論 網合成AI照：若她還在一定會很喜歡

【緯來新聞網】藝人徐熙媛（大S）辭世滿一週年，由其丈夫具俊曄設計的紀念雕像在新北市金寶山墓園揭幕。雕像一經曝光，是否神似大S的外觀引發網路熱議，有網友透過AI生成雕像與大S的合成圖，並表示「如果她還在，一定會很喜歡這座雕像」。

大S雕像曝光引「相似度」討論。（圖／翻攝IG、記者許方正攝）

大S雕像為灰白色，非擬真風格，而以童趣造型呈現，人物雙手交疊於胸前，長裙與髮絲展現流動線條，象徵柔和與純粹。雕像面貌因非擬真，網路掀起討論，認為和徐熙媛生前形象落差較大，不過，也有觀點認為這種非寫實風格是對逝者內在精神的表達。一張由網友使用AI技術合成的「雕像與大S照片對比圖」隨後在社群平台流傳，文字描述指出：「不是複製樣子，而是了解她之後留下的樣子。」



該AI圖引發許多留言回應，有人表示：「如果她還在，一定會喜歡這座雕像。」也有網友提到，這樣的藝術表現可能更符合設計者對其形象的內在詮釋，而不在於物理外貌的重現。



紀念雕像揭幕儀式由具俊曄、徐母黃春梅與妹妹徐熙娣（小S）共同揭布。現場氣氛哀傷，徐母情緒激動，曾緊貼雕像數秒。據了解，具俊曄參與整體雕像風格設計，而小S則表示「若大家想念大S，可以來這邊走走，看看她」。

