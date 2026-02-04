大S雕像最催淚細節曝光！手腕線圈藏婚姻年數 具俊曄為愛補上第4條

記者林宜君／台北報導

在大S一週年忌日當天揭幕的紀念雕像中，最令人動容的細節，正是大S手腕上那一圈圈看似簡單、卻承載婚姻歲月的線條。(圖／翻攝自李承道IG）

不是裝飾，也不是隱喻，而是一段被時間刻下的愛情年輪。在大S一週年忌日當天揭幕的紀念雕像中，最令人動容的細節，正是大S手腕上那一圈圈看似簡單、卻承載婚姻歲月的線條。大S紀念雕像在小S、S媽與丈夫具俊曄等親友見證下正式揭幕。雕像由具俊曄親自描繪神韻，整體創作歷時約10個月完成，外型不僅重現大S的樣貌，更透過細節，訴說只屬於兩人的情感密碼。其中最受關注的，是雕像右手腕上清楚可見的「線圈刺青」。

藝術總監李承道指出，這並非單純的人體藝術，而是大S與具俊曄結婚後共同約定的「婚姻年輪」象徵。(圖／翻攝自李承道IG）

藝術總監李承道指出，這並非單純的人體藝術，而是大S與具俊曄結婚後共同約定的「婚姻年輪」象徵。兩人約定每結婚滿一年，便在彼此手腕上各刺下一道線圈，紀錄走過的歲月。大S生前在右手腕上刺下3條線圈，象徵3個結婚週年後，人生旅程停下腳步。然而這份紀錄並未因此中斷。李承道透露，今年具俊曄獨自在自己的手腕上，再為兩人補上第4條線圈，象徵時間仍在前行，而他的愛，也仍持續累積。為了讓牽手時線條能彼此相扣，刺青位置刻意安排在具俊曄左手、大S右手，讓每一次十指交扣，都像是把年輪重新對齊。

李承道（左）也提到，雕像右手背同樣刻上兩人共同擁有的小花圖樣，而碑文中則重新組合兩人身上的刺青象徵。右為具俊曄。(圖／翻攝自李承道IG）

如今，大S的線圈停在3條，具俊曄的手腕卻多了一道，成為他獨自延續的承諾。李承道也提到，雕像右手背同樣刻上兩人共同擁有的小花圖樣，而碑文中則重新組合兩人身上的刺青象徵。大S背上的翅膀化為羽毛，具俊曄右肩為她刺下的皇冠，則加冕在英文字母「S」之上，成為精神相伴的全新圖騰。揭幕儀式結束後，李承道在返程途中詢問具俊曄此刻的心情，對方淡淡回答：「明天要煮什麼早餐，帶上山去。」一句再日常不過的話，卻讓人看見，那些刻在手腕上的線圈，早已不只是刺青，而是他仍在持續生活裡，為大S留下的位置。李承道感性寫下：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大S的愛。」

