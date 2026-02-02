大S雕像碑文曝光！方位藏催淚「愛情密碼」具俊曄深情告白

大S紀念雕像今（2）日舉行揭幕儀式。（圖／東森娛樂）





女星大S（徐熙媛）去年2月在日本不敵病魔離世，留給家人與親友無限思念，今（2）日舉行紀念雕像揭幕儀式，與高以翔、李玟為鄰，演藝圈不少好友都前來參與，而小S、S媽、具俊曄稍早也一同揭開布幕，如今紀念碑文上的文字與設計理念也曝光了。

大S紀念雕像名為《熙媛的永恆軌道》，由著名藝術家李承道擔任藝術總監，並在具俊曄授權下完成，其創作背景是以大Ｓ塑像與抽象物件並置的裝置藝術，「協同臺灣專業美術製作團隊，歷經數月的反覆討論修正，最終以不鏽鋼與黃銅鑄造完成。」整體裝置約為72平方公尺，雕像主題則約330高。

大S紀念碑文藏具俊曄滿滿深情。（圖／東森娛樂）

從畫面中可見，碑文上面刻「S」一字，寫著「徐熙媛 1976-2025 熙媛的永恆軌道 具俊曄謹立」，同時也寫下：「這是一座為熙媛而存在的宇宙。她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。『九』在韓語中與『Koo』同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。」

而大S雕像面向南方208度也蘊含愛的意義，「連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。」字字句句皆是具俊曄對大S的深情告白，令人格外鼻酸。



