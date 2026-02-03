大S雕像藏具俊曄「愛的巧思」！刺青密碼全曝光 心碎喊：想妳到快死了

娛樂中心／楊惟甯報導

大S雕像由具俊曄親自參與設計。（圖／翻攝自蔡康永Threads）

大S（徐熙媛）離世後，具俊曄對她的思念從未停歇，無論風雨，每天都堅持帶著親自下廚的餐餚上山陪伴愛妻，展現所謂「至死不渝的愛」。2日適逢大S逝世一週年，由具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕；今（3）日，負責操刀的藝術總監李承道再曝光更多巧思細節，透露雕像上刻著屬於兩人「愛的印記」，讓外界直呼「每一處都是洋蔥」。

李承道今透過IG分享多張雕像近照，表示《熙媛的永恆軌道》是一個歷時十個月的計畫。在既定的設計架構之下，安放了許多細節，讓這座塑像不只是形象的再現，而能承載更多屬於大S本人的精神軌跡。從曝光的照片可見，雕像的右手背刻著一朵小花，正是大S與具俊曄身上相同的刺青圖案；手腕處則環繞三條線圈，象徵兩人婚姻走過的三個年頭。

大S雕像藏著兩人「愛的密碼」。（圖／翻攝自李承道IG）

李承道說明，為了牽手時能讓線條彼此相扣，這些刺青分別落在具俊曄的左手與大S的右手。他透露，如今迎來婚姻第四年，具俊曄已經在自己的手腕上，為他們刺下了第四條線，讓愛得以另一種形式延伸。

不只雕像本體，紀念碑文同樣融入兩人身上的刺青語彙。大S背上的一雙翅膀化為羽毛，具俊曄右肩上、為她而刺的皇冠，則加冕在英文字母「S」之上，重新組合成一個全新的圖騰，使兩人的精神得以在此長久相伴。

碑文同樣融入兩人身上的刺青語彙。（圖／翻攝自李承道IG）

李承道補充道，昨天儀式結束後，在回程的路上，他問具俊曄此刻在想什麼？具俊曄回答：「在想明天要煮什麼早餐，帶上山去…。」一句再平凡不過的回答，卻讓他感嘆萬分，「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大S的愛。」

具俊曄親筆信寫著：「熙媛啊…想妳想到快死了。」（圖／翻攝自具俊曄IG）

而具俊曄也在儀式後，於社群貼出親筆信，字字句句滿是失去摯愛的痛楚。他寫道：「早晨在空蕩蕩的房間，呆坐在床角時，分不清這究竟是現實還是夢境…心裡祈禱著希望這是一場夢，胸口感到窒息般地疼痛起來。」也提到每天準備料理上山時，思念總讓他在車上流淚不止，「對不起，歐巴讓妳看到這麼軟弱的樣子…但這是撫慰對妳思念的最後方法了。」信末他更深情寫下：「下次我們再見面時，永遠…永遠在一起吧。好想妳。真的好想妳…想妳想到快死了。」

