大S雕像被嫌不像本尊？網挖「少女時期舊照」秒打臉

女星大S（徐熙媛）於2025年春節期間全家飛往日本旅遊，沒想到卻在當地感染流感驟逝，驟逝消息引發外界悲痛，如今大S逝世一週年之際，具俊曄為大S設計的紀念雕像也終於揭幕，許多演藝圈朋友都到場。不過就有網友認為大S雕像不向本人，對此就有網也挖出過去大S戴蝴蝶結髮帶的模樣打臉質疑，就連具俊曄也曾說過大S在他心裡，就是最初相遇時少女的樣子。





具俊曄為大S設計的紀念雕像終於2日揭幕。（圖／翻攝自李承道臉書）

藝術總監李承道分享製作雕像的過程，參考了多張大S舊照。（圖／翻攝自李承道臉書）





藝術總監解密：不只是形象再現，更是精神軌跡

隨著大S雕像曝光後，就有不少人質疑為何雕像和大S不像？對此，負責操刀的藝術總監李承道透過臉書分享設計過程，並表示《熙媛的永恆軌道》是她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。歷時十個月的計畫，在既定的設計架構之下，安放了許多細節，讓這座塑像不只是形象的再現，而能承載更多屬於大S本人的精神軌跡。





大S雕像的右手刺青是她原本的小花圖騰，且手腕上的三條線是她與具俊曄結婚週年。（圖／翻攝自大S微博、李承道臉書）





不僅如此，大S雕像還藏有許多細節，畫面中可見，塑像的右手背上，刻著與大S本人相同的小花圖案；且結婚之後的每一個週年，具俊曄都會在兩人手上各刺上一道線圈，這些刺青分別落在他的左手與她的右手。而在碑文中，同樣引用了兩人身上的刺寓意，大S背上的一雙翅膀化為羽毛，具俊曄右肩上、為她而刺的皇冠，則加冕在英文字母「S」之上，重新組合成一個全新的圖騰，使兩人的精神得以在此長久相伴。如今具俊曄已在自己的手腕上，刺下了第四條線，代表他與大S結婚4週年。

大S舊照被挖出，網驚嘆其實神似雕像。（圖／翻攝自大S微博）

少女舊照神反轉！網友淚崩：一眼萬年的模樣

此外，還有人挖出過去大S和家中長輩的合影，畫面中的她，戴著黑色蝴蝶結髮帶，清純的模樣像極了具俊曄為她設計的雕像。舊照一出，大批網友驚嘆「看久了神韻有帶到」、「不知道為什麼看到這張眼淚直接盆出來…」、「跟她小時候的照片很像」、「那是他初見大S的樣子，一眼萬年」、「其實很像大S，20初頭還在主持娛樂百分百的時候」。





