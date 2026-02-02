大S雕像視角象徵守護家人 紀念碑藏洋蔥「愛仍持續運轉」

大S紀念碑。（圖／中時資料照；謝采恩攝）

大S（徐熙媛）辭世滿一周年，家屬今（2）日於金寶山為她設立的紀念園區舉行揭幕儀式，其中紀念碑上的文字與整體設計理念，成為外界關注焦點。透過具俊曄親自參與的創作構想，將對愛妻的思念轉化為具象藝術，低調卻充滿象徵意義，也讓大S的名字以另一種形式被長久保存。

紀念碑正面刻有「徐熙媛 1976–2025」與「熙媛的永恆軌道（Eternal Orbit of Hsi-Yuan）」字樣，下方署名為「具俊曄 謹立」。碑文感性寫下：「這是一座為熙媛而存在的宇宙。她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。『九』在韓語中與『Koo』同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。」

大S雕像。（圖／謝采恩攝）

由於具俊曄的姓氏「具（Koo）」與韓文數字「9（구）」同音，數字本身被視為他個人創作的重要符號，也被解讀為兩人之間專屬的情感密語。

小S、S媽和具俊曄等眾多親友到墓園思念大S。（圖／陳俊吉攝）

此外，紀念碑朝向特定方位，標示南方208度，為連結台北、家人與愛的所在，「同時也標記了2月8日—一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。」設計中並未直接訴諸悲傷，而是以方向、數字與空間配置，構成一條象徵永恆的軌道。

大S紀念碑全文：

徐熙媛

1976-2025

熙媛的永恒軌道「Eternal Orbit of Hsi-Yuan

具俊曄 謹立

紀念碑上面的文字

這是一座為熙媛而存在的宇宙。

她的丈夫具俊嘩以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。

九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作作符號，也是一段被長久支持、温柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與爱的所在；同時也標記了2月8日——一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。

