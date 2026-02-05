大S雕像觸動心境！謝金燕深夜有感而發：人生不想重來

謝金燕深夜發文「人生不想重來」。（圖／謝采恩攝、翻攝自謝金燕 IG）

女星大S（徐熙媛）辭世滿一周年，家屬2日為她舉辦追思會，特別曝光紀念雕像，由大S老公具俊曄親自參與創作構想，將對妻子的思念轉化為具象藝術，讓思念化為永恆。歌手謝金燕3日也在IG發文分享人生體悟，直言「2月2日看到天使的雕像，深夜有感而發！」

謝金燕3日在IG發文分享內心感受，她提到，2月2日深夜看到一座天使雕像後，心裡突然冒出許多想法，坦言常被問：「如果人生可以重來一次，你想要怎麼活？」對此，她直言自己並不想重來，因為那些讓她變得更堅強的過程，其實都很苦，不想再經歷一次，但也慶幸在一路亂衝亂撞之後，依舊能保有純粹的心，沒有忘記最初的自己。

談到未來，謝金燕寫下自己的期許，希望從現在開始，能有更多時間累積自己喜歡的作品與舞台。她也直言，即使外在環境困難，仍提醒自己要「志在千里」，每天都要更加勇敢，並不斷對自己喊話「不要害怕失敗，謝金燕，妳不要害怕失敗」，甚至自我鼓勵表示，會成為自己的靠山，支撐自己繼續往前走：「我當妳的靠山，雖然我就是妳。」

貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言力挺，不少粉絲直呼「姐姐加油」、「永遠支持妳」，也有人期待能在活動中再次看到她的身影。更有網友感性分享，謝金燕的歌聲與人生態度，曾陪伴自己與家人度過低潮，直言她不只是偶像，更是讓人重新站起來的力量來源。

