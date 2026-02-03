大S雕像長得不像本人？藝術家李承道「揭祕深情原因」 具俊曄為她留軌道讓「思念持續運行」

大S紀念雕像順利揭幕。鄒保祥攝

台灣知名女星大S（徐熙媛）逝世滿一週年之際，她的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》於昨（2日）在新北金寶山墓園正式揭幕。這座由丈夫具俊曄親自構思、藝術家李承道擔任藝術總監的作品，引發網友熱議，有人直指「雕像長得不像本人」，但藝術總監李承道親自解釋，這並非追求外貌寫實的重現，而是為大S的精神與愛情尋找永恆的停留之所。

雕像是為了留下大S的精神。翻攝Instagram @chendao_lee

大S於2025年2月2日在日本因A型流感併發肺炎不幸辭世，享年48歲。逝世一周年這天，細雨綿綿中，S媽、小S（徐熙娣）、具俊曄及眾多親友，包括蔡康永、言承旭、周渝民、陶晶瑩、賈永婕、范瑋琪、吳佩慈、Super Junior始源等藝人齊聚現場追思。儀式由小S與蔡康永主持，小S哽咽致詞感謝具俊曄為姊姊設計如此溫柔的作品：「希望愛大S的人，想念她的時候，可以來這裡看看她，跟她說說話。」S媽見到雕像後激動上前擁抱，淚喊「寶貝，妳重生了！」現場氣氛哀傷卻充滿溫暖。

大S紀念雕像。鄒保祥攝

雕像以純白少女形象呈現，長髮綁蝴蝶結、雙手合十閉眼微笑，圍繞九個立方體如行星般環繞，基座指向南方208度，象徵連結台北家人與2月8日結婚紀念日。具俊曄穿著27年前大S親贈的大衣出席，更在儀式後透過李承道公開手寫信，字字泣血：「熙媛啊！我真的好想妳……等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧。」

針對網友質疑「不像本人」，李承道在社群說明：「這不是為了重現熙媛的樣貌，而是為她留下的精神，找到一個可以停留的地方。」他強調，這是一件大S塑像與抽象裝置並置的作品，以不鏽鋼與黃銅鑄造，規模約72平方公尺、主體高330公分。創作過程由具俊曄全程參與，李承道僅協助將情感轉化為形式，「這完全屬於具俊曄先生、獻給熙媛的作品。」

李承道補充，具俊曄在失去摯愛後雖曾低谷，但以創作守護大S的存在，「因為愛情如死之堅強。」這座雕像不僅是紀念，更是讓愛持續運轉的宇宙軌道。網友看完碑文與解說後，多數轉而感動，直呼「原來每一處細節都藏著深情」。

具俊曄先生與S媽一同參與大S週年雕像揭幕。小S經紀公司提供

這一年，具俊曄幾乎天天到金寶山陪伴，S家與好友也用行動延續對大S的思念。雕像落成後，成為愛她的人們永遠的停泊點——思念，從未停止運行。

碑文全文（具俊曄謹立）：

徐熙媛 1976-2025

熙媛的永恆軌道 | Eternal Orbit of Hsi-Yuan

具俊曄 謹立

這是一座為熙媛而存在的宇宙。

她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。

九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

她所凝視的南方 208 度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了 2 月 8 日——一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。

在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。

2026.2.2



