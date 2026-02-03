大S雕像「不走寫實路線」 藝術總監談《熙媛的永恆軌道》創作理念

經由具俊曄(右)授權，李承道(左)擔任《熙媛的永恆軌道》藝術總監。(圖/IG@chendao_lee)

具俊曄於昨（2日）在大S（徐熙媛）辭世一周年之際，於金寶山紀念園區舉行紀念碑揭幕儀式，作品理念引發外界關注。藝術總監李承道，首度完整說明創作背景、設計概念與製作歷程。

李承道表示，在具俊曄授權下，他擔任《熙媛的永恆軌道》藝術總監，協同臺灣頂尖美術製作團隊，創作一座大S塑像與抽象物件並置的裝置藝術。作品歷經數月反覆討論與修正，最終以不鏽鋼與黃銅鑄造完成，整體裝置範圍約七十二平方公尺，雕塑主體高度約三百三十公分。

大S雕像設計理念藏著多個巧思。（圖／謝采恩攝）

他坦言，這次的製作經驗與以往不同。原本與具俊曄已有其他進行中的創作合作，並未預期最終會以紀念熙媛的雕塑裝置作為合作呈現。因此在設計引導上，格外謹慎，避免主導敘事，而是回到他既有的創作脈絡，從中尋找合適且真實的表現方式。

在這一年的過程中，李承道一方面需在關鍵時刻提出設計判斷，另一方面也作為朋友，安靜地陪伴具俊曄度過艱難時期，在不同時刻之間，來回調整自己的角色，分辨何時該說話、何時該退後。他也直言：「我並不將這件作品視為我們的共同創作。我始終提醒自己，這是一件完全屬於具俊曄先生、獻給熙媛的作品。我所做的，是協助他把情感轉化為一個能夠被時間承載的形式，確保作品在造型、材質與結構上，能夠長久而安定地存在。」

談及塑像風格，李承道指出，作品並不追求寫實，「這不是為了重現熙媛的樣貌，而是為她所留下的精神，找到一個可以停留的地方。」

具俊曄則回憶，大S生前常形容自己是「從外星來的外星人」，因此他希望為她打造一個屬於她的銀河系，留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。裝置中九個立方體象徵銀河系九大行星，圍繞熙媛而行；「九」亦是具俊曄創作中最核心的符號，在韓語中與「Koo」同音，同時也是大S的幸運數字，成為兩人之間無可取代的密語。

此外，大S塑像所凝視的南方208度，正好指向台北，象徵家人與情感的連結；208同時也是兩人的結婚紀念日。

談及具俊曄近況，李承道表示，對方並非外界所形容的那般脆弱或不堪。具俊曄在失去摯愛後確實經歷低潮，但並未停下腳步，而是透過持續生活與創作，延續並守護熙媛的名字與存在，「因為愛情如死之堅強。」

