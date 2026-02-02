大S雕像「凝視方位藏密碼」！碑文全曝光…具俊曄真心逼網淚崩

娛樂中心／曾郁雅報導



女星大S（徐熙媛）於2025年春節期間全家飛往日本旅遊，沒想到卻在當地感染流感驟逝，驟逝消息引發外界悲痛，如今大S逝世一週年之際，再度於金寶山舉辦追思活動，同時揭開大S紀念雕像，現場不只有丈夫具俊曄、小S、S媽，昔日「七仙女」和演藝圈大咖王偉忠夫婦、賈永婕、羅志祥、言承旭等，甚至韓星崔始源都來到現場，現場更捕捉S媽淚抱大S雕像的鼻酸場面，隨著現場畫面曝光，大S紀念雕像藏有具俊曄的「珍愛訊息」也公開了。





S媽致詞時哽咽喊出「寶貝妳重生了，永遠愛妳！」小S則與親友合唱〈姊妹們的聚會〉送別姊姊。（圖／民視新聞資料照）

具俊曄親手設計雕像 粉色帆布拉開「少女大S」再現

女星大S逝世一週年追思活動，現場揭幕由具俊曄設計紀念雕像，S一家人將粉色帆布拉開，一尊少女模樣大S再度現身眾人面前，讓S媽致詞當下忍不住淚喊：「寶貝妳重生了，永遠愛妳！」，妹妹小S則與眾人一起合唱〈姊妹們的聚會〉，從現場畫面則能看到大S雕像雙眼緊閉，手放胸前呈現祈禱的姿勢，園區設計酒皆提排成「S形」意象，雕像左右有9個立方體象徵行星圍繞、守護。

立碑刻上「熙媛的永恆軌道」與「具俊曄謹立」，並標記208度與2月8日，象徵時間不止、思念不息，傳達具俊曄對大S滿滿的深情。（圖／民視新聞資料照）





具俊曄立碑刻下「熙媛的永恆軌道」 珍愛訊息全曝光

湊近立碑則能看到上面刻了「S」字樣，寫上「徐熙媛 1976-2025」、「熙媛的永恆軌道」，並有丈夫「具俊曄謹立」文字內容，詳細介紹雕像理念：「這是一座為熙媛而存在的宇宙，她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛—它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。『九』在韓語中與『Koo』同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。」，同時寫著大S雕像凝視南方「208度」，連結臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日——一個始愛情完成並延伸永恆的日子，傳達「在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉」的理念，深藏具俊曄對大S得滿滿愛意。

