大S雕像「手上小花刺青」細節感人還原 具俊曄儀式結束後已在想「明日為愛妻準備什麼早餐」

大S雕像細節。翻攝Threads @chendao_lee

藝人大S（徐熙媛）於 2025 年因病辭世，令無數影迷與親友感到萬分不捨。在其逝世一週年之際，丈夫具俊曄於金寶山墓園為其親自設計的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」（Eternal Orbit of Hsi-Yuan）舉行揭幕儀式。這座充滿愛意的藝術裝置，不僅展現了兩人跨越時空的深情，其中對於大S生前細節的還原，更讓到場親友紅了眼眶。

雕像手上刻上了小花刺青。翻攝Threads @chendao_lee

復刻手上刺青還原愛妻最美模樣

這座由具俊曄親自參與草圖設計並擔任製作人的雕像，以少女形象呈現大S最純粹、無憂無慮的狀態。雕像雙手交疊於胸前，細節之處令人動容，特別是大S右手虎口處的「小花刺青」被精準復刻。具俊曄在設計過程中，堅持還原這枚對大S極具意義的印記，象徵著她即便幻化為藝術主體，依然保留著最真實的生命痕跡。

雕像密碼深藏南方208度的守護

具俊曄在紀念碑文寫道，這是一座為熙媛而存在的宇宙。雕像周圍環繞著九個立方體，象徵銀河系中的行星。數字「九」不僅是大S最愛的幸運數字，在韓語中更與具俊曄的姓氏「Koo」同音，代表兩人之間無可取代的密語。此外，雕像凝視的方向精確設定為「南方 208 度」，連結著台北、家人與愛，同時也標記了兩人的結婚紀念日 2 月 8 日。

廣告 廣告

大S紀念雕像。鄒保祥攝

儀式後淡然守護：明日為妳準備早餐

揭幕儀式現場細雨綿綿，增添了幾分哀戚與溫柔。儘管大S已離開一年，具俊曄仍用最生活化的方式延續這份愛。儀式結束後返程的路上，藝術家李承道問具俊曄此刻在想什麼，對方回答，「明天要煮什麼早餐，帶上山去⋯⋯」這份看似日常的思念，實則體現了他「時間不再終結，愛仍持續運轉」的深情承諾。

大S雕像紀念碑文字。翻攝Threads @chendao_lee

好友齊聚見證永恆軌道

當天儀式由小S與S媽率領眾多親友到場，包含阿雅、吳佩慈、蔡康永等多位演藝圈摯友皆現身祭奠。S媽見到如少女般重生的雕像時，激動得輕撫雕像落淚。具俊曄透過這座雕像，為大S留下了一條不會終止的軌道，讓所有的思念在銀河系中持續運行。

這座位於金寶山的紀念碑，不僅是具俊曄對妻子的最後一份禮物，也讓世人見證了跨越生死的愛與守護。

大S紀念追思會親友合影。小S經紀公司提供



回到原文

更多鏡報報導

大S雕像長得不像本人？藝術家李承道「揭祕深情原因」 具俊曄為她留軌道讓「思念持續運行」

大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了

快訊／馬如龍兒子家中猝逝享年49歲 一度「恢復心跳」仍急救失敗

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」