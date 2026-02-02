大S雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕 紀念碑文曝光！

藝人大S（徐熙媛）病逝滿一年，今（2日）下午於金寶山墓園舉行紀念雕像揭幕儀式。這座由具俊曄親自參與設計的雕像，精準捕捉了大S頭戴蝴蝶結、裙擺隨風揚起的安詳神情。

這座「熙媛的永恆軌道」雕像精準捕捉大S少女般的安詳神情：頭戴蝴蝶結、長髮飄逸、身穿連身裙、雙手交疊胸前輕閉雙眼，裙擺與髮絲彷彿隨風揚起，栩栩如生，宛如永遠停留在最美好的時刻。

大S紀念碑全文：

徐熙媛 1976-2025

熙媛的永恆軌道 | Eternal Orbit of Hsi-Yuan

具俊曄 謹立

這是一座為熙媛而存在的宇宙。

她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。

九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

她所凝視的南方208度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日——一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。

2026.2.2



回到原文

更多鏡報報導

大S雕像揭幕儀式3點半催淚落幕 小S鞠躬「1句話」道謝、具俊曄深情守護到最後

直擊／王柏傑、謝欣穎共撐一把傘！挽手現身大S墓園 認分手半年疑似復合同框畫面曝光

直擊／大S紀念雕像準時揭幕！S媽雨中痛哭抱緊具俊曄 哀傷顫抖喊：寶貝重生了

36歲Angelababy零修圖畫面曝光！網見「歲月痕跡」嚇壞 超土造型粉絲看傻眼