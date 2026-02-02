大S離世前有他陪伴！小S謝具俊曄：沒有雜質的心守護著我姐

小S獻花給大S。（圖／經紀公司提供）

大S徐熙媛去年2月2日不幸病逝於日本，今（2日）逝世滿一周年之際，由具俊曄授權，找來李承道親自設計大S紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，於今天下午2點舉行揭幕儀式。小S致詞時數度淚崩，仍不忘感謝姐夫具俊曄，「爲我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」

具俊曄與S媽一同參與週年雕像揭幕。（圖／經紀公司提供）

小S感謝到場的至親好友冒雨替大S獻花，同時表示，「今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了」。談及痛失大S的煎熬，小S說：「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫 具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」

大S家人與演藝圈好友到場追思。（圖／經紀公司提供）

小S也轉述S媽看到姐姐的雕像說「寶貝，妳重生了！」，讓她堅信：「相信我媽今天的心，洞應該被填滿了️」。

